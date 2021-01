LA NOVITÀ

UDINE Non decolla in Friuli la telemedicina. In audizione in commissione regionale, i responsabili dell'AsuFc ai consiglieri hanno spiegato che «abbiamo iscritto tutti i medici di medicina generale in un portale dedicato, ma abbiamo avuto poche adesioni da parte dei medici di base. Sono loro stessi che dovrebbero trovare gli utenti da sorvegliare a distanza. Ma abbiamo avuto qualche difficoltà a coinvolgerli. Speriamo che si facciano parte proattiva nel progetto di telemedicina. Sarebbe importantissimo».

Apriti cielo. Si arrabbia il segretario della Fimmg Khalid Kussini: «Fra noi medici nessuno sapeva niente di tutto ciò. Non hanno mai parlato con i medici di medicina generale. A casa mia si dice che quando uno non sa ballare, dice che la pista pende. È inutile prendersela con i medici di famiglia se non li si coinvolge. Possono anche costruire castelli, ma se nessuno ci informa...».

A parlare chiaramente di «scaricabarile» sono i consiglieri regionali Cristian Sergo e Andrea Ussai del M5S assieme al collega Franco Iacop del Pd.

«Abbiamo colto l'occasione per chiedere lo stato di avanzamento del progetto sul quale, a distanza di un mese dalla roboante conferenza stampa, nulla si è più saputo».

«Il nostro intento - dicono Sergo e Ussai in una nota - era quello di conoscere dal direttore Braganti e dai medici intervenuti quanti fossero i pazienti effettivamente seguiti con questo metodo e quali fossero i riscontri e i risultati degli operatori coinvolti. Proprio su questo punto abbiamo ricevuto una vera e propria doccia fredda. Innanzitutto perché non ci sono stati forniti i numeri dei pazienti attualmente seguiti, ma ci si è limitati a dire che sono pochi, ma soprattutto ci è stata indicata, come causa dello scarso utilizzo dei tablet, la ridotta adesione al progetto da parte dei medici di medicina generale».

«Di sicuro le scelte unilaterali della Giunta e della Protezione Civile, senza un coinvolgimento dei professionisti, non hanno agevolato il percorso dal punto di vista organizzativo».

A chiedere il perché delle poche adesioni segnalate da Asufc al progetto di telemedicina è anche Simona Liguori (Cittadini): «A questo punto vorremmo conoscere i numeri effettivi e i motivi per cui vi siano state così poche adesioni, non solo oggi, come cura a domicilio dei pazienti contagiati dal coronavirus con sintomi più o meno lievi, ma anche per i pazienti con malattie croniche».

