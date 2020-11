L'ETERNO NODO

TRIESTE Un uso più intensivo della telemedicina e un impegno speciale per eseguire interventi di chirurgia ortopedica degli arti inferiori, ma anche interventi di artroscopia chirurgica, operazioni chirurgiche per tumore maligno a prostata, colon, retto, utero e tiroide, nonché interventi chirurgici per asportare i melanomi: ecco i fronti più caldi sui quali la Regione Friuli Venezia Giulia intende intervenire fin da queste settimane per tentare di vincere l'eterna battaglia della riduzione delle liste d'attesa nella Sanità, un fenomeno storico ma ora gravemente peggiorato a causa della pandemia da Covid 19. La Giunta Fedriga, su proposta del vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi, ha appena approvato il nuovo Piano per contenere le liste d'attesa, che contempla oltre alle azioni descritte all'inizio anche tutta una serie di attività di prestazioni ambulatoriali e di screening anti-tumorali articolate per Aziende sanitarie a seconda delle più sensibili emergenze riscontrate sul campo area per area. Riccardi puntualizza con questo provvedimento che ciascuna Azienda dovrà integrare le azioni anti-attesa con interventi specifici, che possano almeno in parte conseguire un riequilibrio fra domanda di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini e risposta del Servizio sanitario regionale. Ed ecco che secondo la Regione Fvg alcune delle principali ulteriori strategie da adottare sono il ricorso alle tecnologie Ict (televisite e telemonitoraggio) e la rivalutazione delle priorità di accesso, con un maggiore attenzione all'appropriatezza prescrittiva e controllo sui criteri di accesso da garantire.

TELEMEDICINA

Quanto alla telemedicina, in particolare, in tutta la regione è stato attivato un percorso con standard di servizio uniformi scrive il vicepresidente Riccardi - e gli enti tramite valutazioni interne stanno ampliando questo servizio. Non solo: a breve termine è previsto l'inserimento di ulteriori prestazioni sul nuovo aggiornamento del catalogo. Ma la diffusione delle pratiche di telemedicina da sole non possono bastare ad aggredire le liste d'attesa: infatti un elemento di alterazione della corretta gestione delle liste è collegato all'eventuale attribuzione di codici di priorità non appropriati rispetto al quesito clinico, prescritti talvolta con la cognizione che il ritardo con cui vengono erogate le prestazioni bilancerà la richiesta. Si tratta di un fenomeno piuttosto diffuso sul territorio regionale, ma purtroppo tali circostanze incidono negativamente sulla significatività del dato definito per le priorità B e D, ostacolando le necessarie azioni finalizzate al miglioramento delle agende di prenotazione.

Sono tre i modelli organizzativi prescelti dalla Regione per affrontare l'emergenza delle attese nell'ambito dell'emergenza Covid: si tratta di prestazioni aggiuntive, previste dal contratti nazionali di lavoro, per la dirigenza e le altre categorie di dipendenti: quanto ai dirigenti, viene previsto l'aumento della tariffa oraria a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, con riferimento alle prestazioni inerenti ai ricoveri ospedalieri - ad esclusione dei servizi di guardia medica per i quali l'incremento non è riconosciuto - e alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, sia diagnostica sia clinica. Per il personale non dirigenziale, invece, la Regione prevede un incremento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, anche qui al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, in relazione alle prestazioni connesse ai ricoveri ospedalieri e a quelle relative agli accertamenti diagnostici. Il terzo e ultimo modello selezionato contempla, invece, il reclutamento per le attività connesse ai ricoveri ospedalieri, di personale della dirigenza dell'area della Sanità e del comparto nonché l'impiego altresì di altre figure professionali. Ciò mediante il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato o di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

RISORSE STATALI

Con il decreto 104 di quest'anno, di fronte all'emergenza pandemica il Governo ha stanziato nuove risorse al fine di rendere sostenibili le spese aggiuntive sul fronte delle liste d'attesa a causa del dilagare del Covid 19: per il Friuli Venezia Giulia è stata stabilita una quota pari al 2,06% dell'intero ammontare nazionale dello stanziamento: corrisponde a 9,872 milioni di euro, soldi questi che devono servire non soltanto a tagliare le liste d'attesa, ma anche a recuperare efficienza nei ricoveri ospedalieri e nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening. Nel dettaglio, la Regione ha deciso di destinare 2,965 milioni al recupero sul fronte dei ricoveri ospedalieri e gli altri 6,907 milioni al recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. All'Azienda del Friuli centrale vengono assegnati in complesso 4,126 milioni di euro (1,392 per i ricoveri e 2,734 per la specialistica ambulatoriale); all'Azienda giuliano-isontina vanno 2,655 milioni (rispettivamente 815mila euro e 1,840 milioni); all'Azienda del Friuli occidentale 1,904 milioni (553mila euro e 1,351 milioni); al Centro di riferimento oncologico di Aviano andranno 910mila euro (rispettivamente 107mila e 903mila euro); infine all'Istituto Burlo Garofolo di Trieste sono assegnati 277mila euro (98mila e 179mila euro).

Maurizio Bait

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA