ENTI PUBBLICI

UDINE Telelavoro, scatta la grande chiamata anche in Friuli. Per gli enti pubblici, attrezzarsi per rendere possibile lo smart working non è più un consiglio ma un obbligo, ben chiarito dalla circolare ministeriale appena firmata e figlia diretta del primo decreto per l'emergenza coronavirus. Ma il Fvg dei piccoli (quando non piccolissimi) Municipi è pronto a districarsi fra soluzioni cloud, call conference e postazioni in remoto? «Una cosa è fare una circolare, ma poi la devi calare nella realtà. Bene che si dia ai lavoratori l'opportunità, ma è importante che poi una dichiarazione di principio, per quanto positiva, diventi realmente realizzabile. È come fare il Ponte Morandi in sei mesi, come diceva Toninelli: una cosa è dirlo e una cosa è farlo. Lo smart working nel Friuli dei piccoli comuni è difficile», riflette Maurizio Perazzoni (Cisl Fp).

REGIONE E ATENEO

«In Fvg molti Municipi sono troppo piccoli per poterlo fare. Non ho notizie che si siano attivati in tal senso, al di là delle sperimentazioni già avviate», dice. Se per i piccoli la nebbia è ancora fitta, per i grandi enti, come Regione e Università, invece, la chiamata è già partita. L'assessore regionale Pierpaolo Roberti, che ha la delega alle Autonomie locali e funzione pubblica chiarisce che l'ente pensa di ampliare il ricorso al lavoro agile «come previsto dal decreto». Quanti saranno coinvolti a regime, spiega, non è possibile dirlo ora: «Stiamo raccogliendo eventuali richieste». La Regione, d'altronde, parte preparata, dal momento che ha già sperimentato (nel 2019 erano coinvolti una trentina di dipendenti) lo smart working con il progetto Vela. Anche l'ateneo friulano conosce bene la formula, come spiega il rettore Roberto Pinton. «Qualche mese fa avevamo attivato il telelavoro per 20 persone in via sperimentale. Avevamo previsto una sperimentazione per un anno. Adesso abbiamo dato loro la possibilità di aumentare il numero di giornate. L'idea era già quella di ampliare la base nel prossimo triennio. Ora, con l'emergenza coronavirus, estenderemo la possibilità a tutti gli impiegati, a cominciare da chi è pendolare, o ha figli di cui occuparsi o alle persone con patologie. In accordo con il loro capoufficio potranno fare richiesta per poter usufruire del telelavoro fino a fine luglio. Abbiamo già diramato la circolare e aspettiamo le domande». Altra partita, in ateneo, quella della didattica. Con lo stop fino al 14 marzo confermato dal ministro Manfredi e nel timore che l'emergenza possa protrarsi ancora, l'università è pronta ad avviare lezioni a distanza in aggiunta ai corsi nati per il web. Già questa settimana, se i test daranno l'ok, alcuni dipartimenti renderanno disponibili on line lezioni in modalità streaming o in podcast e dalla prossima settimana il servizio sarà esteso a tutti i corsi. L'obiettivo, spiega il rettore, «sarebbe quello di arrivare ad almeno un insegnamento per corso per anno». Il che, a farsi due conti, vorrebbe dire almeno 200 insegnamenti on line. «Ai ragazzi garantiamo che recupereranno il tempo perduto, a costo di fare lezioni il sabato o di offrire on line tutto quello che serve». In questi giorni debuttano le prime lauree in Medicina a porte chiuse. «Non escludiamo di attivare modalità telematiche sia per la discussione delle tesi sia per gli esami».

I COMUNI

Il Comune di Udine - che ha già ricevuto delle istanze da parte di alcuni dipendenti per il lavoro a domicilio - si sta attrezzando per capire il da farsi. «Al momento - spiega l'assessore Fabrizio Cigolot - non abbiamo attivato il telelavoro. Il regolamento è complesso. Aspettiamo un paio di giorni per capire cosa succederà, poi ci attiveremo. Nel frattempo chi ha ferie arretrate e ha bisogno di stare a casa, può farlo senza il preavviso previsto. Vengono autorizzate sia le ferie maturate nel 2019 sia quelle del 2020. Se uno ha bisogno di una giornata, la concediamo. Se ha bisogno di entrare due ore dopo per tenere i bambini, va bene. Andiamo incontro prioritariamente alle esigenze di chi ha patologia, chi ha figli o genitori anziani e chi prende i mezzi pubblici per venire al lavoro». A Latisana «già qualche dipendente fa il telelavoro: le posizioni organizzative hanno questa possibilità. Pensiamo di estenderla», dice il sindaco Daniele Galizio.

