TECNOLOGIE

UDINE Complice il Friuli Venezia Giulia, le Regioni hanno previsto un emendamento al decreto «Cura Italia» per consentire loro, in caso di ritardi, «di commissariare le attività» per la posa della fibra ottica e «di porre tali attività in capo ai presidenti che potranno agire con maggiore determinatezza all'interno dei rispettivi territori». Il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia, «ha assicurato che porterà in Parlamento l'emendamento». Così, ieri, la commissione Agenda digitale della Conferenza delle Regioni «ha cercato di premere sull'acceleratore dell'infrastrutturazione digitale di tutto il territorio italiano», spiega l'assessore regionale ai Sistemi informativi, Sebastiano Callari, perché «la connessione alla Rete e, soprattutto, una buona connessione, è strategica», come ha confermato la crisi generata dal Coronavirus. Il fatto è che il Friuli Venezia Giulia, «ma ci sono regioni in cui la situazione è ben peggiore», si è trovata ad affrontare smartworking, scuola a distanza e videoconferenze con la cablatura del territorio «indietro», dice Callari, rispetto ai programmi che erano stati delineati dal vincitore del bando statale, l'operatore privato Open Fiber. L'assessore dà il quadro della situazione con i numeri aggiornati a ieri: «Entro dicembre 2019 la società aveva aperto una novantina di cantieri sui 112 previsti e a fine marzo sono diventati 110. Di questi, 42 sono chiusi ed al più presto sarà effettuato il collaudo e la messa a disposizione. Entro la fine del 2020 saranno conclusi i cantieri aperti e la società presenterà tutti gli altri progetti esecutivi, con la promessa di aprire e chiudere i cantieri di tutti i Comuni messi a piano, ovvero 182. Vi sono, poi, una trentina di Comuni sospesi di cui ci stiamo occupando sui tavoli nazionali». Contestualmente all'emendamento al decreto «Cura Italia», ieri le Regioni hanno stilato un elenco dei soggetti cui far arrivare prioritariamente la fibra, nei luoghi in cui manca, e per distribuire, sotto forma di voucher incentivante alla connessione, «quei 1,3 miliardi che il Cipe nel 2015 aveva destinato su tutto il territorio nazionale a tal fine», prosegue Callari. «Dopo le scuole, occorre portare la fibra alle aziende che ne sono prive, favorendone il rilancio nel periodo post-emergenza», elenca Callari. Per queste realtà «l'ipotesi su cui abbiamo lavorato è di un voucher di 5mila euro». A seguire, «le famiglie, con priorità per quelle che hanno figli in età scolare e per quelle in cui si lavora in smartworking». In questo caso il valore del voucher pro fibra non è stato ancora quantificato. «È certo però che la connessione non dovrà viaggiare a meno di 100 Mega». Su sollecitazione delle Regioni, la commissione Agenda digitale farà parte della task-force tecnologica anti Covid-19 istituita dal ministro per l'Innovazione, Paola Pisano. Inoltre, per la prossima riunione del Cobul, il Comitato per la diffusione della banda ultralarga, «abbiamo richiesto a Open Fiber un aggiornamento particolareggiato del piano degli interventi», conclude Callari, ricordando che «dal 2015 il Governo ha centralizzato le competenze per la cablatura. La Regione può fare pressing, ma non ha gli strumenti per agire in autonomia».

BANCHE

Intanto ieri l'assessore alle Finanze Barbara Zilli ha incontrato il presidente della Commissione Abi, Lorenzo Sirch, per fare il punto sulle misure in essere a sostegno dell'economia regionale danneggiata dall'emergenza epidemiologica. «Le consultazioni periodiche con il sistema bancario sono fondamentali», ha detto Zilli. L'assessore all'Istruzione Alessia Rosolen, invece, ha annunciato la destinazione di 2 milioni, provenienti dal Fondo sociale europeo, alla realizzazione di dottorati di ricerca all'Università di Trieste, all'ateneo di Udine (1,2 milioni ciascuno) e alla Sissa.

Antonella Lanfrit

