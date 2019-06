Tecnico ospedaliero sbaraglia i concorrenti con le sue barzellette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAUDINE Di questi tempi ne hanno bisogno tutti ed è forse una delle più apprezzate qualità da donare alle persone: una risata. Lo sa bene chi per anni ha lavorato in corsia tra le sofferenze dei pazienti del Santa Maria della Misericordia. Sergio Galantini, ufficialmente dipendente dell'Asuiud al servizio tecnico di prevenzione dopo anni di reparto, in arte è Galax, un comico che sta per catapultarsi dalle stanze dell'ospedale al piccolo schermo per partecipare come barzellettiere alla nuova edizione di La sai l'Ultima?, la...