SPETTACOLO

UDINE Apertura di un tavolo permanente dedicato al comparto, misure aggiuntive per le categorie rimaste finora escluse, sollecitazioni a Inps sui bonus bloccati: l'Assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici di Spettacolo e Cultura, comparto che in regione occupa più di 2 mila persone per un giro d'affari annuo stimato attorno ai 40 milioni di euro, porta a casa buoni risultati dall'incontro con l'assessore regionale al lavoro, Alessia Rosolen, che ha accolto le richieste presentate, e i dirigenti del settore cultura, formazione e ammortizzatori sociali. «Un traguardo molto importante - commenta l'Assemblea -, perché ci permetterà di partecipare attivamente ad una fase molto delicata, con l'obiettivo di definire e aggiornare i parametri e le misure migliorative per il corretto funzionamento di un comparto, quello di Spettacolo e Cultura, che ha subito uno stop totale già dalla fine di febbraio, che le parziali riaperture estive non sono riuscite certo a sanare (si stima abbia lavorato solo il 25 per cento degli operatori, ndr) e che è tuttora quasi del tutto paralizzato e pertanto in gravissima crisi». La Regione, hanno spiegato i lavoratori dello spettacolo, ha dato la disponibilità ad interloquire con l'Inps del Friuli Venezia Giulia per sollecitare e sbloccare le molte pratiche relative ai bonus, ferme per motivi tecnici o per istanze erroneamente respinte; a questo scopo, l'Assemblea si è fatta carico di raccogliere casistiche delle domande non andate a buon fine o che risultano bloccate e invita gli operatori con questo tipo di problematiche ad inviare le loro segnalazioni tramite form che verrà a breve pubblicato sui profili social. Per quanto riguarda i fondi di sostegno «rispetto alle partite Iva e alle imprese rimaste escluse dagli ultimi ristori regionali (18 milioni stanziati dall'assessorato alle Attività Produttive), la Regione ha comunicato che provvederà ad un ulteriore stanziamento che preveda un ampliamento della platea. Sono numerosi, infatti, i soggetti che non hanno potuto beneficiare del provvedimento, in quanto, per loro natura, impossibilitati all'iscrizione al Rea o ad altri albi professionali. Anche in questo caso, ci siamo impegnati a suggerire criteri migliorativi, come ad esempio l'iscrizione al fondo pensione ex Enpals, e i codici Ateco mancanti». Infine, sarà aperto il dialogo tra Regione e Assemblea sulle misure da adottare per la pianificazione della ripartenza del comparto.

Alessia Pilotto

