IERI L'INCONTRO

UDINE L'interesse c'è, ma pure le perplessità. Per fare il punto sull'occupazione del plateatico di piazza Matteotti, ieri in Comune è stato convocato un incontro tra gli esercenti, l'amministrazione e l'architetto Fabio Passon, consigliere di Confcommercio e autore della proposta di sistemazione temporanea (fino al 31 ottobre) che ha già ottenuto un primo via libera, con alcune correzioni, dalla Soprintendenza. La sensazione è che gli esercenti di piazza San Giacomo pensassero che l'iter sarebbe stato più veloce e non avessero considerato i vincoli delle Belle Arti. I timori, oltre che sui tempi, sono pure sui costi, tanto che alcuni hanno chiesto che l'iniziativa venga ripetuta nei prossimi anni per ammortizzare l'investimento degli arredi. Ma le perplessità dei gestori rischiano di raffreddare la disponibilità di Confcommercio e della Camera di Commercio che avrebbe potuto sostenere una parte delle spese. «Temiamo ha detto il titolare del Caffè Grosmi - che il progetto allunghi le tempistiche e noi abbiamo necessità di ripartire: quello che conta è soprattutto avere qualcosa di immediato. Avevamo chiesto un'occupazione basica, con i nostri tavoli: forse più brutta, ma più veloce». «Avevamo già presentato un nostro progetto che pareva accettato è intervenuto il gestore de L'Elite - a questo punto, o seguiamo questa proposta o non possiamo fare nulla?».

Passon, però, ha subito specificato: «Nessuna imposizione. È una soluzione temporanea che Confcommercio (con la Cciaa che avrebbe potuto intervenire sui costi delle parti comuni come tappeto, copertura e arredo piante) ha offerto gratuitamente alla città, senza la pretesa di imporre alcunché. Abbiamo cercato di agevolare il dialogo con le istituzioni, di contenere i tempi di verifica della Soprintendenza, di favorire una sinergia tra i locali. Le decisioni ora le dovranno prendere i gestori, cercando quanto possibile di fare squadra».

LA SOPRINTENDENZA

Concedendo l'uso del plateatico, ha comunque messo dei vincoli: la copertura del pavimento, l'uniformità degli arredi e il fatto di mantenere aperta la visuale su chiesa, colonna e fontana: quella di Confcommercio, quindi, voleva essere un'iniziativa per semplificare il percorso; se ogni locale presentasse il suo progetto il rischio è di ricevere un diniego, per mancanza di omogeneità. Per quanto riguarda i costi, Passon ha spiegato che dipendono anche da quanti parteciperanno: «Anzi ha aggiunto - vi invito, se avete fornitori di fiducia, a farci sapere se sarebbero disponibili per gli arredi». E proprio in merito alla spesa, è intervenuto il gestore dell'Italian Secret: «Magari ha proposto - per ammortizzare i costi, gli arredi si potrebbero usare anche la prossima estate o per eventi futuri». Un'idea che piacerebbe all'assessore alle attività produttive, Maurizio Franz, che però ha specificato: «È una richiesta su cui io non posso garantire perché spetta alla Soprintendenza. Questa è una situazione di emergenza e alla fine tireremo le conclusioni sul risultato. Se tutto andrà bene, forse si potrà proporre di nuovo. Nel prossimo futuro, sarà comunque da stabilire la sistemazione definitiva, come per via Mercatovecchio, anche di piazza Matteotti». Un tema che sta a cuore a diversi esercenti che chiedono un confronto anche sugli spazi che già stanno occupando. «Abbiamo fatto un passo in avanti ha concluso Franz - per capire quanto interesse c'è da parte dei gestori. Noi abbiamo portato avanti la trattativa con le Belle Arti e non facciamo pagare l'occupazione del suolo pubblico. Ora tocca ai gestori fare sistema, decidere se partecipare e quanto investire».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA