IL BOLLETTINOUDINE Il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia non era mai stato così basso. Dopo il record di alcuni giorni fa, quando per la prima volta si era scesi al di sotto dell'uno per cento, è stato battuto ieri, quando a fronte di più di seimila tamponi, in regione sono stati trovati appena 36 nuovi contagi sul territorio. L'incidenza dei positivi sui test è stata dello 0,6 per cento, mai così limitata da quando ai tamponi...