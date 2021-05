Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Resta al minimo il tasso di contagio in Fvg. Su oltre ottomila tamponi, infatti, sono stati trovati cento contagi in tutta la regione, per un impatto sui test dell'1,1 per cento, sempre inferiore alla media nazionale. Solamente 17 casi in provincia di Pordenone, 22 in quella di Udine. Quarantacinque casi (quasi il 50 per cento) nell'area triestina. I totalmente guariti sono 91.037, i clinicamente guariti 5.601, mentre quelli in isolamento...