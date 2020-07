«Nessuno spenderà un euro più di prima», assicura il rettore Roberto Pinton. «Abbiamo cercato di mantenere la stessa politica per le fasce Isee più in difficoltà». Anche perché uno dei timori maggiori per gli atenei è che l'effetto-covid sulle tasche degli italiani riduca considerevolmente il numero di iscrizioni in università. Nel dettaglio, confermato l'esonero dal pagamento delle tasse per un Isee sotto i 23mila euro. Chi ha un Isee fra i 23.001 e i 24mila pagherà dai 350 ai 385 euro (la metà rispetto ai 700-770 precedenti), chi va da 24.001 a 26mila pagherà dai 539 ai 637 euro (ne pagava 771-910 in precedenza). Dai 26.001 ai 28mila si pagheranno 728-840 euro, ossia 183-210 euro meno di prima. dai 28.001 ai 30mila 945-1.071 invece di 1051-1190. Dai 30mila euro di Isee in su nessuna differenza . Per abbattere i contributi versati dagli studenti, come si ricorderà, Roma ha incrementato il Fondo di finanziamento ordinario di 165 milioni, ma Pinton attende ancora di conoscere quello che arriverà a Udine.

La procedura di iscrizione è stata digitalizzata: già 353 ragazzi si sono serviti delle attività di supporto e illustrazione delle procedure di immatricolazione su Teams.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA