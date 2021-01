LA POSIZIONE

UDINE «È una questione di giustizia economica e di rispetto della concorrenza. L'Esecutivo regionale - concludono Moretuzzo e Bidoli - si impegni, inoltre, affinché parte delle risorse ottenute dalla tassazione sui ricavi da servizi digitali maturati sul territorio del Friuli Venezia Giulia sia destinata al bilancio regionale, al fine di garantire alle piccole attività di vicinato un sostegno economico rilevante per affrontare l'attuale crisi economica e sociale». La Giunta regionale si faccia parte attiva nei confronti del Governo e dell'Unione europea affinché «tutte le proposte volte a tassare in modo equo i servizi digitali e si impegni perché una parte delle risorse ottenute da tale tassazione sia destinata al bilancio regionale per garantire un sostegno economico alle piccole attività di vicinato». È la sollecitazione avanzata ieri dal Patto per l'Autonomia, mente nelle commissioni consiliari si sta discutendo il nuovo disegno di legge SviluppoImpresa, a fronte di una pandemia che ha messo in grave difficoltà il tradizionale commercio radicato sul territorio con strutture fisiche e ha fatto mettere le ali, invece, all'e-commerce e, soprattutto, ai giganti del web, senza alcuna ricaduta positiva a livello territoriale. Anzi. «Fatturato in profondo rosso per le piccole imprese in seguito alle misure restrittive varate per fronteggiare la pandemia da Covid-19 conferma il capogruppo degli autonomisti in Consiglio regionale, Massimo Moretuzzo -, mentre per i giganti del web è boom. In contemporanea, però, buona parte dei loro guadagni sfugge alle mani del fisco». Da qui l'iniziativa del Patto, che nei mesi scorsi ha già depositato una mozione sul tema, volta a pungolare la Giunta Fedriga affinché «provi a riequilibrare i rapporti tra i colossi della rete e le attività commerciali locali, sostenendo nelle sedi opportune l'opportunità di tassare i giganti del web con ricadute positive sull'economia dei territori». L'analisi degli autonomisti evidenza che le misure di distanziamento sociale in epoca Covid «non sono state accompagnate da sufficienti politiche per la tutela economica delle piccole imprese. Al contempo vi è stata una crescita rilevante dei ricavi delle grandi multinazionali». Ora il Patto attende un riscontro dalla Giunta, auspicando che anche su questo tema non ponga il pollice verso come accadrà in Aula per la proposta di legge autonomista per i buoni spesa solidali ai Comuni. Essa sarà presentata come emendamento a SviluppoImpresa, ma il destino è già segnato.

