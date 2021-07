Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Fiducia confermata per Teresa Tassan Viol, rieletta all'unanimità presidente dell'Anp Fvg anche per il prossimo triennio. Il congresso dell'associazione regionale che raggruppa i dirigenti scolastici si è svolto al liceo Stellini di Udine. Nella sua relazione Tassan Viol ha fatto il quadro della situazione sul panorama scuola in regione, illustrando poi le linee di indirizzo su cui si svilupperà il lavoro dell'associazione nel prossimo...