UDINE Non cambiano, per ora, i canoni per l'occupazione di suolo pubblico e quelli della pubblicità. Solo dopo che saranno stabiliti il nuovo regolamento e le nuove tariffe, gli utenti dovranno eventualmente saldare (o ricevere il conguaglio) della differenza. «La finanziaria del 2020 prevede da quest'anno che Cosap, Icp e Dpa siano sostituiti da due canoni patrimoniali ha spiegato l'assessore al bilancio, Francesca Laudicina -, ma ciò implica l'approvazione dei relativi regolamenti e la determinazione delle nuove tariffe, da fare entro il 31 maggio. L'Anci aveva chiesto di rinviarne l'applicazione, dato il momento complesso, ma così non è stato. Abbiamo quindi deciso di confermare le tariffe del 2020 fino all'approvazione di disciplinare e nuovi importi. In questo modo, utenti e uffici avranno certezza su quanto versare e sul rilascio dei permessi. Sono confermate anche le agevolazioni. Quando ci saranno i nuovi importi, verificheremo chi dovrà saldare, e chi avrà un conguaglio a favore». «Sappiamo ha detto il sindaco Pietro Fontanini -, che in questi momenti le tariffe non sono molto amate dei cittadini, ma questa è una legge dello Stato che non è stata prorogata: a Roma, evidentemente, non sono attenti a quello che sta accadendo sul territorio».

Palazzo D'Aronco punta a valorizzare i Parchi del Torre e del Cormor, piantumando nuove essenze arboree e ripristinando i percorsi interni. La giunta ha quindi deciso di chiedere alla Regione un contributo di circa 131 mila euro. «Gli interventi ha spiegato il vicesindaco Loris Michelini -, riguarderanno piante, patri stabili e opere di collegamento. Pianteremo nuovi alberi ed eventualmente sfoltiremo quelli in condizioni precarie; interverremo anche sulla viabilità interna dei parchi con un investimento di 25 mila euro per ripristinare i percorsi secondari che da anni non sono stati manutenuti e hanno perso fruibilità. Al Parco del Torre, nella zona nord, ci saranno nuove piantumazioni mentre in quella sud sarà sistemata la viabilità secondaria. Ci saranno anche percorsi pedonali e ciclabili per poter vivere questo grande bacino naturalistico. Al Cormor, invece, verranno piantate essenze arboree del territorio in modo che tutti possano conoscerle». Slittano di un mese i termini di iscrizione al servizio integrato dei nidi d'infanzia. Come ha spiegato l'assessore all'istruzione, Elisa Asia Battaglia, le domande per il 2021/2022 potranno essere presentate dal 1 marzo al 30 aprile.

