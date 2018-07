Tariffe ridotte su bus e corriere e meno burocrazia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MOBILITÀUDINE «Riduzioni delle tariffe, per un concreto e immediato vantaggio economico per i cittadini. Inoltre, semplificazione delle procedure per accedere alle tariffe agevolate e raccordi tra treno, autobus e bicicletta». Così l'assessore regionale ai Trasporti, Graziano Pizzimenti, ha illustrato il nuovo regime tariffario del trasporto pubblico locale approvato dalla Giunta regionale, su sua proposta, nell'ultima seduta dell'Esecutivo. L'assessore è intervenuto con modifiche e integrazioni in diversi punti del piano tariffario che...