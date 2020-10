TARIFFE

UDINE Tardano ad arrivare nelle case degli udinesi i bollettini per saldare la tasse dei rifiuti, ma la colpa non è della Net e nemmeno del Comune.

Riguardo al recapito degli avvisi Tari in scadenza al 30 ottobre prossimo, l'amministrazione comunale segnala che vi sono alcuni problemi nella fase di avvio del nuovo appalto per quanto riguarda la loro stampa, imbustamento e recapito.

«All'appaltatore individuato dagli Uffici tramite gara pubblica svolta a livello nazionale, a cui hanno concorso soggetti in possesso dei requisiti di capacità tecnica previsti ex lege, sono già stati puntualmente contestati i disservizi anzidetti - fanno sapere da Palazzo D'Aronco - L'Amministrazione informa che non si tratta di carenze gestionali di Net Spa, che non ha svolto o svolge alcun ruolo, nel caso specifico, e che resta invece, come sempre, a disposizione dei contribuenti per informazioni e chiarimenti sugli importi dovuti e quant'altro attiene alla gestione amministrativa della Tari».

SEGNALAZIONI DAI CITTADINI

L'assessore al Bilancio, Francesca Laudicina ringrazia gli «udinesi che, preoccupati di non poter effettuare il pagamento entro la scadenza di fine ottobre hanno segnalato da qualche giorno al Servizio Entrate di non aver ricevuto l'avviso Tari con il relativo bollettino di versamento: ciò fa loro onore prima di tutto come cittadini e poi come contribuenti».

L'assessore inoltre comunica che il pagamento della Tardi effettuato in ritardo di qualche giorno all'inizio di novembre, non essendo imputabile a negligenza del contribuente, non determinerà l'applicazione di sanzioni e/o interessi a carico dello stesso.

