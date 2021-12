Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RICORSOTORVISCOSA Nuovo spoglio delle schede per decidere chi sarà il sindaco di Torviscosa. Lo hanno deciso i giudici del Tar accogliendo il ricorso presentato dal candidato Enrico Monticolo (sostenuto da Insieme per Torviscosa e Torviscosa rinasce insieme), che chiedeva di annullare l'atto che proclama sindaco e consiglio comunale di Torviscosa. Il 4 ottobre, a fine spoglio, era stato dichiarato sindaco per quattro voti (e...