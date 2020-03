Stare chiusi in casa, in questo periodo, è difficile per tutti. Lo è ancora di più, tragicamente, per le donne vittime di abusi dal marito o dal compagno, che, stando ai dati dello sportello del Comune di Udine, sono gli autori della violenza in oltre il 53% dei casi. Palazzo D'Aronco ha quindi potenziato il servizio Zero Tolerance, attivando (da ieri) un ulteriore recapito telefonico per aiutare le donne vittime di violenza al tempo dell'emergenza sanitaria. «Si tratta ha detto l'assessore alle pari opportunità Elisa Asia Battaglia - di un piccolo segnale di vicinanza alle donne vittime di violenza domestica e che in questo periodo sono costrette a stare casa». Oltre al numero verde 800 531 135 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, contattando il numero 380 46699483 nei medesimi orari sarà possibile mettersi in contatto con un'operatrice della cooperativa Aracon che gestisce lo sportello comunale Zero Tolerance anche tramite video chiamata a tramite un messaggio WhatsApp. Secondo gli ultimi dati disponibili, nei primi nove mesi del 2019 le persone che hanno contattato il servizio sono state 157 (di cui 114 donne e 43 segnalazioni di operatori). Le donne che hanno intrapreso un percorso di uscita dalla situazione di violenza sono state 124, di cui 47 in continuità dal 2018. Zero Tolerance dispone anche di alcuni appartamenti di protezione sociale, che possono ospitare le vittime che hanno bisogno di cambiare velocemente domicilio e i loro figli (che, lo ricordiamo, nel 75% dei casi trattati dallo sportello hanno assistito alle violenze sulla madre).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

