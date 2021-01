IL QUADRO

UDINE Dati di contagio ancora elevati e terapie intensive sempre sotto stress. Non allenta la morsa del virus in regione, dove sono già stati somministrati 25.000 vaccini.

I NUMERI

Nelle ultime 24 ore sono stati 797 i positivi emersi dopo 10.634 tamponi effettuati, di cui 3.009 antigenici rapidi. A questi si deono agggiungere anche 122 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività del 9,15%. I decessi registrati sono 24, ai quali si aggiungono 5 morti pregresse afferenti al periodo tra il 30 dicembre 2020 e il 10 gennaio 2021. Complessivamente ammontano a 2.035 le vittime con la seguente suddivisione territoriale: 499 a Trieste, 952 a Udine, 445 a Pordenone e 139 a Gorizia. I totalmente guariti aumentano a 43.338, i clinicamente guariti salgono a 1.259, mentre le persone in isolamento sono 12.123. Continuano a essere particolarmente gravosi per il sistema sanitario i ricoveri: 68 le terapie intesive e 688 le persdone ospitate negli altri reparti. E la regione rende noto che, In considerazione della circolare del Ministero della salute che da ieri riconosce la validità dei tamponi antigenici rapidi dall'inizio della pandemia sono risultate positive 59.511 persone. 34 le persone colpite dal virus all'interno delle rsa, 15 gli operatori. E proprio in una casa di riposo treistina asugi ha ricavato altri 14 posti per oospitare pazienti covid, si tratta della villa sissi. Un ulteriore potenziamento è previsto grazie alla riattivazione di 46 posti presso Igea per persone Covid negative o incerte, allo scopo di decongestionare il Pronto Soccorso. Inoltre sono stati attivati tutti i possibili potenziamenti dei trasporti per i pazienti per accelerare eventuali trasferimenti necessari a fornire adeguata assistenza. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di 5 infermieri, un farmacista, un medico e 3 operatori socio sanitari; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di 2 infermieri e un operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di 3 infermieri, 2 medici e un operatore socio sanitario; nell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute di un amministrativo.Infine, da rilevare le positività al virus di tre persone rientrate rispettivamente da Gran Bretagna, Croazia e Libia.

VACCINAZIONI

Sono 25.903 i vaccini inoculati finora in Friuli Venezia Giulia, su 37.315 dosi disponibili. Lo si evince dai metadati contenuti nel Report vaccini Anti Covid-19 del Ministero della Salute e del Commissario straordinario Covid-19. La fascia d'età maggiormente coinvolta finora è quella che va dai 50 ai 59 anni, con 6.311 vaccinati, seguita da quella compresa nel range che va dai 40 ai 49 anni, con 5.346. Gli over 70 vaccinati ad oggi sono 2.537, mentre quelli compresi tra i 60 e i 69 anni ammontano a 2.944. Fino a ora il Fvg ha inoculato il 69,4% delle dosi disponibili percentuale leggermente superiore a quella media nazionale (69%).

