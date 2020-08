TAMPONI

UDINE Tutti in cerca del tampone e, per scongiurare il rischio di restare senza scorte, l'Azienda regionale di coordinamento della salute (Arcs) ha comunicato la necessità di acquistare urgentemente 60.000 tamponi per garantire le esigenze delle Aziende del Sistema sanitario regionale dato che le consegne di questi dispositivi effettuate periodicamente non risultano sufficienti per poter soddisfare le attuali richieste, che hanno registrato un sensibile aumento. Il tutto per una spesa complessiva presunta di 114.000 mila euro. Una spesa che si somma a tante altre come evidenzia il report infrannuale di Arcs al 31 luglio 2020 che mette nero su bianco anche tanti obiettivi da raggiungere per ora sfumati. Se è facile immaginare un'impennata dei costi per farmaci e dispositivi, esiste una tutta una serie di voci in bilancio che il Covid ha incrementato e non di poco. La quantificazione dei costi è avvenuta secondo stime prudenziali e presupponendo che le spese già effettivamente sostenute possano ripetersi per eventi con effetti similari nel prosieguo dell'anno.

IL BILANCIO

Il bilancio dovrà fare i conti con un aumento di sinistri denunciati e, se già a marzo si evidenziava la sottostima del finanziamento regionale previsto per l'anno 2020 in oltre 10milioni di euro, l'andamento attuale conferma la sottostima del finanziamento per coprire i rischi assicurativi. Le conseguenze del periodo emergenziale Covid-19 e il conseguente lockdown, infatti, hanno avuto sensibili riflessi anche in quest'area e i sinistri denunciati in questa parte dell'anno sono numerosi: 144 in tutto, di cui 74 all'Asufc, 28 all'AsFo, 34 all'AsuGi, 4 al Cro e altrettanti al Burlo. Quanto ai maggiori costi direttamente collegati all'emergenza, Arcs tira la linea al 31 luglio: 30mila euro per materiali di guardaroba, pulizia e convivenza, 241mila per l'acquisto di servizi tra cui, ad esempio, 10mila smaltimento rifiuti (10mila euro), pulizia (40mila), mensa (24mila) e ancora 22mila euro per la mensa degenti, 142mila di servizi non sanitari da privato e 183mila euro di oneri straordinari, cifra quest'ultima coperta dalle donazioni. Totale quasi mezzo milione di euro, ma togliendo i ricavi delle donazioni il risultato è di 271mila euro.

I PROGETTI

Dai numeri ai progetti e alle attività tutte da rivedere, da far slittare con inevitabili conseguenze per l'utenza, soprattutto quella più fragile, vedasi il piano regionale delle cronicità che doveva essere elaborato entro il 30 giugno ma slitterà al 31 ottobre, oppure la rete diabete che riguarda oltre 80.000 pazienti in Friuli Venezia Giulia. Anche questa rete doveva vedere la luce il mese prossimo, invece l'emergenza Covid ha impedito di dare sufficiente spazio di attenzione all'argomento e si rimanda al 31 ottobre. Altro progetto atteso è quello della costituzione della rete mammella, anch'essa rimandata a Capodanno. Tra gli utenti fragili cui il Coronavirus toglie servizi ci sono le persone disabili gravi con ritardo mentale e deficit comunicativi per cui si era studiato un percorso facilitato e protetto al Pronto soccorso, progetto per cui è stato chiesto di dilazionare la scadenza al 30 novembre. Anche la tecnologia che solitamente corre veloce si deve arrendere e frenare di fronte al virus. In questo caso a rimetterci è il Pacs, un sistema informatico che permette di digitalizzare tutti i processi clinici che richiedono la produzione o la fruizione di referti e soprattutto delle immagini acquisite dalle apparecchiature diagnostiche come Tac, risonanze magnetiche, mammografi. E' nato con l'obiettivo di razionalizzare la spesa eliminazione le pellicole radiografiche e di migliorare la qualità della cura e dei servizi al paziente attraverso il passaggio al supporto digitale dicendo addio agli archivi cartacei e consegnando al paziente referti e immagini tramite Cd o Dvd. Invece le vecchie lastre, così chiamate, continueranno a circolare.

Lisa Zancaner

