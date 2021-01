L'ACCORDO

UDINE Decolla l'intesa con i farmacisti per il test rapido per il covid. Un'intesa che aveva sollevato non poche perplessità da parte dei medici di base, convinti, con la Fimmg, che ai medici spetti fare i medici e ai farmacisti i farmacisti.

«Abbiamo definito gli ultimi termini dell'accordo e quindi il prossimo 2 febbraio sottoscriveremo il protocollo che darà la possibilità ai cittadini del Friuli Venezia Giulia di effettuare, nelle farmacie che aderiranno all'iniziativa, il test rapido per il Covid», ha detto il vicepresidente Riccardo Riccardi, a margine dell'incontro che si è tenuto in videoconferenza con i rappresentanti regionali di Federfarma e di Assofarm-Farmacieunite. Come ha spiegato lo stesso Riccardi, si è trattato di un lavoro, quello svolto assieme ai rappresentanti di categoria, che ha richiesto dei particolari approfondimenti legati agli aspetti relativi alla sicurezza e alla contemporanea ricerca di condizioni tali di rendere il servizio erogabile da un significativo numero di farmacie del territorio regionale, «auspicando che rispondano all'appello in special modo quelle delle aree più decentrate» Per eseguire il test bisognerà non avere i sintomi del Covid né essere stati in contatto stretto nelle precedenti 48 ore con un congiunto o con un collega di lavoro positivo. L'appuntamento dovrà essere richiesto direttamente alla farmacia prescelta. L'esame verrà eseguito con la tecnica del tampone nasale e il risultato sarà disponibile dopo una trentina di minuti. La comunicazione dell'esito, oltre che al diretto interessato, sarà trasmessa al dipartimento di prevenzione. Il costo massimo dell'esame è stato fissato a 26 euro. «È bene che la Regione abbia trovato un accordo con i farmacisti, fattisi avanti per dare il loro contributo alla sorveglianza della pandemia da Covid-19 tramite esecuzione di tamponi rapidi nelle farmacie territoriali», commenta la consigliera regionale dei Cittadini, Simona Liguori. «Si tratta di un'opportunità che avevamo chiesto alla Giunta regionale di verificare e di cogliere già a dicembre scorso». Riccardi ieri ha visitato il nuovo Pronto soccorso verde dell'ospedale Sant'Antonio di San Daniele del Friuli. Una struttura dedicata all'accoglimento, valutazione e trattamento dei pazienti non Covid che sarà pienamente operativa da lunedì 1° febbraio. «Si tratta di uno degli investimenti programmati ben prima della pandemia dall'Azienda sanitaria - ha indicato Riccardi -. La realizzazione di questo ulteriore Pronto soccorso permetterà di far partire i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso e, considerando il momento che stiamo vivendo, anche di gestire meglio e separare le attività garantendo la sicurezza per pazienti ed operatori. La separazione interessa, infatti, tanto gli spazi assistenziali, quanto le aree d'attesa, andando di fatto a creare un secondo pronto soccorso, pienamente autonomo. La nuova realtà, che occupa l'area che un tempo fu sede del bar del nosocomio oltre ai box visita ed all'area di attesa per pazienti barellati ha anche tre posti dedicati all'osservazione breve intensiva, con la possibilità di permanere quindi fino a 36 ore. Questa rivisitazione strutturale permette l'ampliamento del Pronto soccorso covid con una maggiore disponibilità di spazi e attrezzature per la gestione anche di pazienti critici, prima del trasferimento nelle terapie intensive Covid della regione. All'ospedale di San Daniele è stata donata una nuova strumentazione da parte dell'associazione 18 maggio 1370 in collaborazione con il Comune e frutto di una raccolta fondi di oltre 70.000 euro. «In questi mesi abbiamo assistito ad un'ampia solidarietà - ha detto Riccardi -; ricordo che in regione le donazioni hanno superato i 10 milioni di euro a beneficio del sistema sanitario». Ha rilevato in particolare, la volontà di un donatore - che ha permesso l'acquisto del sistema Holter che consente di registrare l'elettrocardiogramma, del valore di oltre 50mila euro - di rimanere anonimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA