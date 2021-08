Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Grazie a risorse regionali, in Fvg le persone impossibilitate a sottoporsi alla vaccinazione per comprovati motivi di salute potranno effettuare gratuitamente il tampone rapido in farmacia. Inoltre, sempre grazie a fondi del Fvg, verrà abbattuto di ulteriori 3 euro il costo del tampone per i ragazzi dai 12 ai 18 anni, che passerà così dagli attuali 8 a 5 euro. Lo hanno annunciato il presidente Fedriga, e il vice Riccardi. «Si tratta di...