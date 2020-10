IL NODO

UDINE Tamponi e vaccini antinfluenzali: i medici di medicina generale sono nel caos. È duro lo sfogo di un medico di base alle prese con la burocrazia da Covid. «Richiedo un tampone per un ragazzo che si è assentato per la solita influenzetta e che ora sta benone racconta il medico Raffaele Di Cecco lo devo richiedere non perché vi sia un'indicazione clinica. No, quella non c'è: lo devo richiedere in nome e per conto del dirigente scolastico. Ricevo, io medico, ordini dalla scuola», è lo sfogo del medico di basee che redige l'impegnativa pensando di aver risolto la pratica, ma non è così. «La madre prosegue si presenta al Dipartimento di prevenzione dove le viene detto di tornare da me perché la procedura è quella che io faccia richiesta al Dipartimento via mail che deve valutare i tempi per l'esecuzione del tampone e mandare a me, sempre via mail l'appuntamento che io dovrò comunicare telefonicamente alla madre». Così passano i giorni, l'iter diventa sempre più lungo e complicato, con buona pace dei genitori che devono far rientrare il figlio a scuola «e della procedura aggiunge nessuno ci ha dato notizia e noi medici siamo stati ridotti a macchinette esegui-ordini». Tra tamponi e vaccini, il Dipartimento di prevenzione è subissato di appuntamenti, ma i medici di base non ci stanno a fare da segretari o impiegati. C'è poi il capitolo delle riammissioni a scuola di studenti e personale. Secondo il decreto del ministro dell'istruzione del 3 agosto, ai fini della prevenzione del contagio, dopo un'assenza per malattia superiore ai tre giorni la riammissione sarà consentita solo con la presentazione di una certificazione del medico di base o del pediatra che attesti l'assenza di malattie infettive, una norma emergenziale che però non vale in Fvg perché si tratta di un dispositivo di secondo livello che collide con quella di primo livello indicata da una legge regionale del 2005 che abolisce, in regione, l'obbligo di presentare il certificato medico. La precisazione, a firma del direttore centrale alla salute del Fvg, Gianna Zamaro, è arrivata sul tavolo tanto delle aziende sanitarie quanto dell'istituto scolastico regionale, ma pare non sia bastata, per ora, a mettere ordine. Del caos è stato informato anche l'Ordine dei medici «che tenterà di comunicare con i decisori politici. Questo ameno mi è stato risposto», spiega il medico. Tra tamponi e certificazioni, poi, ci mettono di mezzo i vaccini antinfluenzali, spinti con una campagna molto intensa in un anno particolare. La regione si è attrezzata per tempo con le scorte da distribuire ai medici, deputati a vaccinare over 60 e categorie a rischio e ai pediatri, dato che quest'anno l'indicazione è di sottoporre a vaccino, gratuitamente, anche i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Qualche problema solo per le dosi destinate alla vendita in farmacia, almeno così pareva. Sembrerebbe, invece, come lamenta qualche medico di medicina generale, che anche a loro siano stati consegnati i vaccini in numero inadeguato e l'esempio è quello di un medico che, a fronte di 398 pazienti over 65 e più di 200 che rientrano nelle categorie a rischio, ha ricevuto solo 200 dosi. «Tra pochi giorni le vaccinazioni e cosa farò chiede ? Già oggi devo scegliere tra un 65enne e un altro per praticare la vaccinazione, ovvero tra un over 65 più malato di un altro. Come dovrei spiegare questo ai miei pazienti? Per non dire, infine, dell'inspiegabile decisione del Dipartimento di prevenzione, all'unisono con il Distretto sanitario di Udine, di non effettuare le vaccinazioni antinfluenzali e riversarle tutte sui medici di base che, a quel punto, davvero subissati da tutto questo, la loro professione non riescono più a farla».

Lisa Zancaner

© RIPRODUZIONE RISERVATA

