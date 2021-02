I TEST

PORDENONE Tamponi rapidi a campione nelle scuole per prevenire i focolai e nel frattempo ottenere una mappa (seppur parziale) della diffusione del virus negli istituti della regione: l'idea lanciata dal presidente del Veneto, Luca Zaia, diventa di moda anche in Friuli Venezia Giulia.

A rilanciarla sono tanti presidi della provincia di Pordenone, che in vista della ripartenza (fissata per stamattina) delle lezioni in presenza alle superiori chiedono un controllo maggiore come avviene in molte aziende private. Il rischio, però, è che la proposta finisca per scontrarsi con le oggettive difficoltà con le quali si devono raffrontare ormai da mesi i Dipartimenti di prevenzione, cioè gli organi delle Aziende sanitarie che dovrebbero concretamente mettere in pratica il piano.

LA RICHIESTA

A catalizzare le domande dei dirigenti scolastici è ad esempio Teresa Tassan Viol, vertice dell'Associazione presidi del Friuli Venezia Giulia. «Si tratta di una soluzione interessante - spiega -: sin dall'inizio delle lezioni in presenza dopo il lungo lockdown della scuola abbiamo sempre chiesto che il sistema di tracciamento potesse funzionare meglio e soprattutto che lo potesse fare anche in chiave preventiva». Il modello Veneto, infatti, si sovrappone all'attività di prevenzione classica, cioè quella che si dispiega quando viene rilevato un contagio in una classe o tra il personale docente. L'iniziativa varata da Zaia punta a scovare casi dormienti grazie a dei controlli a campione da svolgere a rotazione nelle scuole del territorio. «Se anche in Friuli Venezia Giulia si riuscisse a mettere in piedi un sistema del genere - prosegue Tassan Viol - noi dirigenti scolastici vedremmo la cosa con favore. Resta però da capire se il sistema sanitario in questo momento sia in grado di sobbarcarsi anche questo onere».

IL NODO

Molti dirigenti scolastici hanno preso ad esempio diverse aziende private, che già da mesi effettuano screening interni grazie a delle convenzioni stipulate con i laboratori privati che mettono a disposizione i test rapidi e il personale per effettuarli. «Ma nel settore pubblico le cose non funzionano così - conclude Tassan Viol -, così molti insegnanti per essere più tranquilli e insegnare in (relativa) sicurezza ricorrono ai tamponi privati sostenendo la spesa al 100 per cento». Per questo ora si fa appello alle autorità regionali, affinché il rientro in classe degli allievi delle superiori sia accompagnato da un cambio di marcia sul fronte della prevenzione negli istituti scolastici. Un metodo che se messo in campo varrebbe allo stesso modo per asili, elementari e medie.

Marco Agrusti

