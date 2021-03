Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GIUNTAUDINE Palazzo D'Aronco punta a ridurre le zone a destinazione commerciale non ancora sfruttate. Ieri, infatti, la giunta Fontanini ha dato il via al percorso che porterà alla mappatura dello stato di attuazione delle cosiddette aree H (che possono ospitare superfici di vendita fino a 1500 metri quadrati) previste dal Piano regolatore per procedere, una volta definito il quadro della situazione, con una variante che servirà a diminuire...