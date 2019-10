Tagliamento, la rivolta dei sindaci

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE I Comuni del medio corso del Tagliamento sono in procinto di mobilitare la popolazione, con una campagna informativa capillare, a fronte del «ciclico e ostinato» proposito delle amministrazioni comunali di Latisana «nel perseguire la realizzazione, nell'area del medio corso del Tagliamento, di opere di regimentazione del fiume per la laminazione delle piene».IL PERICOLOI sindaci di Ragogna, Pinzano, Forgaria, San Daniele, Dignano e Vito d'Asio già da alcune settimane stanno studiando le modalità più efficaci per rendere...