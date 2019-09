Svolta per l'ente, verso un percorso più moderno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL SISTEMAUDINE La presentazione di Casa Moderna non poteva non essere un momento di riflessione sulla situazione del sistema fiera, non in crisi ma in evoluzione ha tenuto a precisare il nuovo amministratore unico, Lucio Gomiero. Ma non è un segreto che il sistema udinese non tenesse più, con annualità di bilanci in rosso e tante difficoltà. Oggi si volta pagina, anche se non è ancora dato sapere come. Certamente il luogo si presta a molteplici iniziative. Gomiero ha spiegato Giovanni da Pozzo ha il ruolo importante di riconvertire...