Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTO PUBBLICOUDINE Mezzi pubblici sempre più green e la Regione ora punta anche sull'idrogeno. Ieri, in piazza Primo Maggio, Arriva Udine ha infatti presentato 5 nuovi bus a gas naturale, tra i primi in Italia a entrare in servizio sulle linee extraurbane: si tratta di mezzi Euro 6 a metano Cng (gas naturale compresso) a pianale rialzato e ad alto risparmio energetico, dotati anche di strumenti di sicurezza e nuove tecnologie: i veicoli...