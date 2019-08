Supernonni? Sono sempre più importanti gli stili di vita. E la mente va tenuta allenata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LUNGOVIVENTIUDINE Le 100 candeline sulle torte dei nostri nonni sono per lo più rosa. Gli ultracentenari, infatti, continuano ad essere in maggioranza donne. Con una curiosità: nessuno è nato nel XIX secolo; in pratica si sono estinte tutte le coorti dal 1896 al 1903. Negli ultimi dieci anni, dopo una costante crescita fino al 2015, la popolazione super longeva ha avuto una riduzione dovuta, in larga misura, a un effetto strutturale: l'ingresso in questa fascia di età di coorti di popolazione poco numerose, perché costituite dai nati in...