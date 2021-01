REAZIONI

UDINE Ancora polemiche sulla scelta di rimandare a febbraio la riapertura in presenza delle superiori. Il consigliere regionale del Gruppo Misto, Walter Zalukar, sta preparando un'interrogazione alla Giunta regionale. «Abbiamo sofferto - riepiloga il consigliere - morti e danni economici che produrranno strascichi sia sul versante salute che su quello sociale, ma adesso rischiamo di compromettere seriamente l'educazione in senso ampio delle future generazioni. La scuola superiore non riapre - si legge ancora nella nota - e si continua con la didattica a distanza tra mille promesse e mille rinvii. Premettendo che il rischio zero non esiste, va tuttavia affermato con forza che questa scelta non poggia su solide basi scientifiche e, per di più, cozza con principi giuridici che affondano le radici nella Costituzione». Il Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie - afferma ancora Zalukar - lo dice a chiare note nel suo rapporto tecnico del 23 dicembre 2020, la chiusura delle scuole è l'ultima ratio oltre che portare ad un negativo impatto fisico, mentale ed educativo che supererebbe i benefici attesi». Citano invece «un'indagine condotta in 31 paesi dell'Ue e ripresa dal dossier 63/2020 dell'Istituto superiore di Sanità» i consiglieri grillini. Quel documento «ci informa che non esiste alcuna evidenza che le strutture scolastiche abbiano svolto un ruolo significativo nella trasmissione del Covid-19» Lo sottolineano, in una nota, i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Ussai e Ilaria Dal Zovo. «Poiché le scuole sembrano essere ambienti sicuri - si legge ancora nella nota - è evidente che la scelta di chiudere certifica il fallimento della politica sanitaria regionale e delle misure preventive adottate finora dal centrodestra: si pensi, a titolo di esempio, all'insufficienza nell'ampliamento del trasporto pubblico locale. A confermarlo è il monitoraggio di indicatori come la mortalità e l'occupazione dei posti letto da pazienti Covid-19 in area medica (51%) e terapia intensiva (34%), attualmente tra i più alti in Italia». «La Giunta invece ha giustificato la sua ordinanza presentando le statistiche della positività ai tamponi nei ragazzi dai 10 ai 19 anni, positività che nel periodo considerato ha sfiorato il 20% (18,03%). Peccato che questi dati si riferiscano al periodo che va dal 30 novembre al 27 dicembre, quando ormai gli studenti non sedevano da mesi sui banchi di scuola. Evidentemente - commenta Ussai - il luogo del contagio è stato un altro» «Un'affermazione - aggiunge Dal Zovo - supportata anche dal monitoraggio effettuato nel periodo 31 agosto-27 dicembre, da cui risulta che i focolai in ambito scolastico rappresentano il 2% di quelli segnalati a livello nazionale». «È intollerabile - concludono - che si discuta di andare a sciare quando ai ragazzi non è stato ancora concesso di riprendere la scuola in presenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

