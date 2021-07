Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

UFFICI COMUNALIUDINE Edilizia privata: ora l'appuntamento si prenota con un click. Dopo l'attivazione dello sportello telematico comunale che permette l'inoltro on-line delle istanze, per abbattere i tempi l'amministrazione ha creato un sistema di prenotazione degli appuntamenti via web: per chi preferisce il contatto diretto, infatti, da ieri è possibile chiedere un incontro in presenza con i tecnici degli uffici. Si tratta di un servizio...