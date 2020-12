SALUTE

UDINE Il Friuli Venezia Giulia che non si smentisce, la terra che si riconferma solidale e generosa. Anche ai tempi del Covid. Tanto sa superare, in questo terribile 2020, il numero di trapianti di organo dello scorso anno: 114 in questo fine dicembre, a fronte dei 101 del 2019. Numeri record se si considera che a livello nazionale è stimato un calo di 380 trapianti, un'enormità sottolinea il direttore del Centro regionale trapianti, Roberto Peressutti. L'anno della pandemia ha fatto batter in regione 21 cuori nuovi, ha permesso a 25 pazienti di avere un fegato funzionante e a 68 un nuovo rene. «In questa situazione tragica che ha colpito anche gli operatori sanitarie mettendo in difficoltà tutto il sistema - afferma Peressutti grazie alla disponibilità di tante persone, dai medici alle famiglie alle associazioni, in regione siamo in controtendenza rispetto al dato nazionale che vede una riduzione di donatori dell'11%. Qui in Fvg quest'anno i donatori sono passati da 33 a 38, «il che si traduce in un'opportunità per tanti pazienti». sottolinea Peressutti.

L'APPELLO

Non si muore solo di Coronavirus. Lo sanno i tanti malati in attesa di un trapianto. Lo sanno gli operatori. «Ognuno di noi può fare la sua parte sostiene il coordinatore rispettare le regole anti Covid si traduce in gesti semplici, ma che aiutano a offrire una possibilità di trattamento a tutti. Altrimenti aggiunge rischiamo di portare il sistema verso l'incapacità di dare risposte a tutti. Ora conclude è importante mantenere alto il livello di attenzione collaborazione anche per rilanciare le iniziative di informazione ai cittadini per esprimersi nei confronti della donazione. Finora noi abbiamo registrato una riduzione delle opposizioni al dono, ma è importante non dare nulla per scontato». L'obiettivo è quello di confermare i dati dello scorso anno che vedono il Fvg, con un indice del dono di 54,42, quinta in Italia per donazione e, nella speciale classifica delle province stilata dal Centro nazionale trapianti, vede tutti e quattro i capoluoghi tra i primi venti a livello nazionale: Trieste al 14° posto, Udine al 15°, poi Gorizia e infine Pordenone al 18°.

IL SANGUE CHE SERVE

«Le chirurgie non si sono fermate e il nostro compito è sempre più importante». È chiaro il messaggio lanciato dal presidente dell'Associazione friulana donatori sangue, Roberto Flora che snocciola numeri incoraggianti. «Rispetto alla prima ondata dice ora si va avanti con le donazioni. Abbiamo registrato un lieve calo nel corso dell'anno una flessione marginale che ha portato a un totale di 36.000 donazioni a fronte delle 37.000 dello scorso anno ma va considerato che al pomeriggio il centro raccolta non è aperto, ci sono problemi di personale e le scuole sono state chiuse». Ma, nonostante le difficoltà, il sangue non è mancato, è il momento di rimboccarsi le maniche afferma Flora . Anche le autoemoteche sono diventate punti di riferimento importanti sul territorio e abbiamo registrato 1.500 nuovi iscritti quest'anno. In un anno terribile riscontriamo una buona tenuta, il gesto solidale e la coscienza dei donatori non sono venuti meno». L'Afds prosegue il suo impegno anche nella campagna di sensibilizzazione nelle scuole . L'associazione chiude l'anno con un bilancio positivo.

Una speranza contro il Covid è rappresentata dal plasma iperimmune, di cui parla da mesi e che molte strutture sanitarie stanno già utilizzando. «Diamo ai donatori tutte le informazioni necessarie anche per questo tipo di donazione afferma Flora, spiegando che si tratta di una normale donazione di plasma. Quello con presenza di anticorpi alti viene classificato come iperimmune, altrimenti passa alla normale lavorazione del plasma da cui si ricavano farmaci».

Lisa Zancaner

