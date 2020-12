I DATI

TRIESTE Con i 21 decessi registrati nelle ultime 24 ore e gli ulteriori 10 morti pregressi inseriti a sistema, ieri il Friuli Venezia Giulia ha superato la soglia psicologica delle mille vittime da covid-19 dall'inizio della pandemia. 1.008 per la precisione.

È ancora una volta la provincia di Udine a pagare lo scotto maggiore sul fronte dei lutti: 17 i decessi registrati, nove invece quelli relativi alla Destra Tagliamento, tre a Trieste e due nell'Isontino. Sono stati rilevati 755 nuovi contagi (il 9,61% dei 7.853 tamponi eseguiti). I casi attuali di infezione risultano essere 15.506, con la crescita di 383 positivi in Friuli, 216 nel pordenonese. Scendono a 58 i pazienti in cura in terapia intensiva (-1) e sono 640 i ricoverati in altri reparti (+8). I totalmente guariti sono 18.251, i clinicamente guariti 442 e le persone in isolamento 14.366. Ancora contagi all'interno delle residenze per anziani: sono stati rilevati 39 positività tra gli ospiti, 45 tra gli operatori. Sul fronte del Sistema sanitario regionale invece nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid riguardano tre amministrativi, un tecnico, cinque infermieri, un medico, un ingegnere e cinque Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di un tecnico, nove infermieri, un medico e due Oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere, un medico e due Oss. Oggi giorno riscontriamo un numero di positivi per tampone molto elevato e osserviamo come la distribuzione territoriale, rispetto alla prima fase, sia più capillare. A spiegarlo ieri il vicegovernatore Riccardi. Su 1.853 focolai, quelli nuovi sono 824, e sono localizzati in Friuli, di cui 507 nella zona di competenza dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale. Situazione che sta a indicare che in questa seconda fase la diffusione è decisamente più capillare e riguarda l'intero territorio regionale. L'origine e lo sviluppo dei focolai avviene soprattutto in ambito famigliare, seguito da quello lavorativo (100), dalle case di riposo (65), dalle scuole (52) e dall'ambito ospedaliero (25). In generale, ha ricordato Riccardi sono migliorati gli indicatori classificati come numero 1 dall'Istituto superiore della sanità, come ad esempio quelli sull'evoluzione dei casi sintomatici, o sul tasso di notifiche, che sono estremamente importanti perché danno conto dell'affidabilità e sostenibilità del sistema sanitario regionale e concorrono al miglioramento del Rt. Sull'andamento dei tamponi positivi sui nuovi casi la percentuale nella settimana dal 23 al 29 novembre è scesa al 27,7%, contro il 34,3% della settimana precedente. Migliora il tempo mediano dei casi. Questi indicatori, insieme ad altri, ha affermato Riccardi, hanno fatto sì che l'Rt passasse da 1,6 del periodo tra il 26 ottobre e il primo novembre, all'attuale 0,92. Sempre prendendo in esame il periodo tra il 23 e il 29 novembre, la pressione sulle terapie intensive va al 35% rispetto al 30% della settimana precedente. Al momento non vedo la necessità di ripetere l'esperimento dei test massivi, perché rischiamo di sottrarre risorse al sistema sanitario. Faremo tutte le valutazioni, in base all'incidenza del contagio sul territorio, ma per ora non abbiamo indicazioni di questa necessità, ha risposto Riccardi alla domanda sull'eventuale attivazione di nuove campagne di screening nei comuni più colpiti. L'obiettivo è quello di investire per poter riattivare il sistema di tracciamento che al momento è in difficoltà, e non solo in Fvg, ma in tutto il Paese. Se, grazie ai test salivari (in corso di validazione, ndr), potremo destinare risorse professionali ai Dipartimenti di prevenzione anziché all'esecuzione materiale dei tamponi, nell'arco di qualche settimana potremmo rivoluzionare tutto il sistema.

