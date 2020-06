NEL GUADO

UDINE Oggi, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, avrebbe dovuto essere l'ultimo giorno di scuola. Un'ultima campanella che però, a causa della pandemia che ha di fatto chiuso le aule già a fine febbraio, non suonerà mai. Mentre ci si prepara per la speciale sessione dell'esame di Stato che avrà inizio tra una settimana esatta, si è intanto già al lavoro per programmare l'avvio del prossimo anno scolastico che, nella nostra regione, è fissato per il 16 settembre.

AL VIA IL TAVOLO TECNICO

Lo scorso 5 giugno, in via preliminare, si è riunito il tavolo tecnico di lavoro permanente regionale composto da Ufficio Scolastico Fvg, Regione, Protezione Civile, Croce Rossa e organizzazioni sindacali, che ha il compito di fornire supporto alle decisioni delle istituzioni scolastiche: «Siamo solo all'inizio - spiega Daniela Beltrame, direttrice generale dell'ufficio scolastico - anche perché mancano ancora alcuni nominativi. Considerato però che non potevamo attendere oltre, siamo partiti se non altro per stabilire come lavorare».

Un nuovo incontro, durante il quale si capirà in maniera più concreta come operare, è stato fissato per il pomeriggio di lunedì «con la speranza che, nel frattempo, il Decreto scuola sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ci siano indicazioni più chiare in merito».

Il documento, infatti, è stato approvato lo scorso 6 giugno dopo il via libera della Camera dei Deputati, «ma al momento si è solo letta qualche informazione generica». A questo proposito, la direttrice preferisce non commentare ciò che è uscito in questi giorni sui media e che ha subito generato grandi perplessità. In particolare i tanto criticati plexiglas che - secondo qualcuno - si sarebbero dovuti installare sui banchi di scuola. «Parlando ora non faremmo altro che aggiungere incertezze alle incertezze, contribuendo solo a destabilizzare le aspettative dei genitori».

COMMISSIONI OK IN FVG

Tra le note positive il fatto che in regione è già tutto pronto per gli esami di Stato conclusivi che partiranno il prossimo 17 giugno. Venerdì, in via telematica, si svolgerà la riunione territoriale di coordinamento per fornire le indicazioni ai presidenti «delle commissioni d'esame che sono già state tutte fissate». Beltrame non nasconde una certa soddisfazione a riguardo poiché «a differenza di altri uffici scolastici regionali, siamo riusciti a coprire subito tutte le commissioni e senza fare ricorso a pensionati, ma solo attingendo da personale di ruolo ancora in servizio».

La direttrice assicura inoltre che, nonostante l'eccezionalità della situazione, non ci saranno problemi sull'esito degli esami di Stato: «Il decreto legge ha dato la cornice normativa entro la quale muoversi. Questo ci mette al riparo da eventuali ricorsi riguardanti le valutazioni finali».

POTERI AI SINDACI

Il Dl Scuola non consente solo di terminare l'anno e pianificare l'esame di Stato, ma chiarisce anche alcuni dubbi riguardanti la riapertura delle scuole, le nuove tempistiche dei concorsi e l'edilizia scolastica. Fino al 31 dicembre, i sindaci e i presidenti di Province (dove esistono) avranno la possibilità di derogare a specifiche disposizioni legate al codice dei contratti pubblici. Questo significa che gli enti locali, che assumeranno poteri commissariali, potranno agire direttamente per garantire che gli interventi si svolgano il più rapidamente possibile e comunque in tempo utile per l'avvio del nuovo anno scolastico.

CONCORSO PRECARI

Cambierà anche il concorso straordinario per l'ingresso nella scuola secondaria di I e II grado. I precari non dovranno più sottoporsi a una prova a crocette, ma i quesiti - diversi per ciascuna classe di concorso - saranno a risposta aperta e si svolgeranno al computer. Le prove si terranno non appena le condizioni epidemiologiche lo permetteranno e ai vincitori immessi in ruolo nel 2021/2022 che rientrano nelle quote destinate al prossimo anno scolastico, sarà riconosciuta la decorrenza del contratto (anche ai fini di anzianità) a partire dall'1 settembre.

GRADUATORIE SUPPLENTI

Novità anche per le graduatorie dei supplenti che non solo saranno aggiornate, ma diventeranno provinciali e verranno digitalizzate. Confermato, dunque, ciò che era previsto nel decreto di dicembre. Questa semplificazione permetterà di attuare le nuove regole in tempo per l'inizio del prossimo anno scolastico con il Ministero che, anziché muoversi per via regolamentare, potrà emanare un'apposita ordinanza. La provincializzazione permetterà inoltre uno sgravio di lavoro alle segreterie, con gli Uffici territoriali del Ministero che saranno direttamente incaricati di assegnare le supplenze. Infine, per un'assegnazione più rapida degli incarichi, saranno digitalizzate anche le presentazioni delle domande.

Tiziano Gualtieri

