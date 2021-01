LA POLEMICA

UDINE Scontro politico su più fronti, sia a Udine in commissione sia fra i giovani dem e i loro omologhi leghisti.

COMMISSIONE

È battaglia politica a Udine sulle audizioni a tema covid. Le minoranze chiedono a gran voce di poter ascoltare anche i sindacati e i presidenti degli Ordini. Il presidente di commissione, d'intesa con l'assessore, difende la posizione, sostenendo che il tema del pronto soccorso di Udine non è all'ordine del giorno. «Alla luce dell'emergenza sanitaria in atto e già auditi il Direttore generale dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale Braganti e il direttore del Distretto Canciani, è quanto mai urgente convocare anche le rappresentanze sindacali del mondo sanitario e i presidenti dell'Ordine dei medici e dell'Ordine delle Professioni infermieristiche». Lo affermano i consiglieri di opposizione della Terza commissione politiche sociali, Meloni, Liano, Liguori, Marsico, Rosso e Rizza, nel reiterare la richiesta di convocazione urgente ai sensi art 18 comma 5 Regolamento del Consiglio Comunale di Udine.

«Dal mese di dicembre siamo in attesa di ascoltare pubblicamente le rappresentanze del personale sanitario e i presidenti degli Ordini, soprattutto alla luce delle notizie sulla situazione interna all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Il presidente della commissione Mrco Valentini continua a osteggiare le nostre richieste ufficiali, evitando di proposito il confronto con chi si trova ogni giorno a far fronte con l'emergenza pandemica. Ci appelliamo al presidente Berti, garante di tutto il Consiglio comunale di Udine, affinché il giorno 4 febbraio alla 3a commissione vengano invitate le rappresentanze sindacali e gli Ordini dei medici e degli infermieri, unitamente a Federfarma». Ma Valentini non ci sta. Il presidente di commissione sostiene che «ho convocato la commissione Politiche sociali accogliendo parzialmente le richieste per approfondire la situazione aggiornata della presa in carico delle persone in isolamento domiciliare, per parlare delle Usca e della situazione dei tamponi e delle vaccinazioni anticovid. Verranno chiamati sia Braganti sia Canciani, che interverranno per discutere di temi su esplicita richiesta degli esponenti di opposizione. Perché non abbiamo chiamato anche gli Ordini e i sindacati? Perché all'ordine del giorno non c'è una convocazione sul tema del Pronto soccorso - dice Valentini -. Nessuno vuole sottovalutare il delicato tema del reparto di emergenza, ma il tema all'esame dei commissari non è quello, ma è la situazione delle vaccinazioni e delle persone seguite a domicilio. Argomenti che abbiamo deciso di trattare concordemente con l'assessore competente Giovanni Barillari».

I GIOVANI

Se la prendono con il presidente Fedriga, invece, i componenti della segreteria regionale dei Giovani Democratici del Friuli Venezia Giulia. «Anche in questi giorni, come da mesi a questa parte, si assiste al solito teatrino di lamentele e vanterie da parte di Fedriga. Eppure qui non c'è niente da esultare per i colori. Piuttosto non si dovrebbe mai dimenticare i dati che mettono il Fvg tra le Regioni con il più alto tasso di mortalità e di contagi in Italia: quelle migliaia di lutti si potevano in parte evitare? Al presidente Fedriga chiediamo perciò responsabilità, non attacchi a chi segnala criticità». Pronta la replica della Lega Giovani Fvg: «Strumentalizzare una pandemia globale per fare polemica politica potrebbe essere un comportamento quasi più vergognoso di quello a cui stiamo assistendo a livello nazionale con il Governo sostenuto dal Pd oramai allo scatafascio. Piuttosto dell'ennesima nota stampa polemica e priva di contenuti, sarebbe stato meglio se i Giovani Democratici Fvg avessero indirizzato le loro attenzioni al Governo per invitarli a maggiore responsabilità».

