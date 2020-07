COMUNE

UDINE (al.pi.) L'assessore all'urbanistica Giulia Manzan incassa il sì della maggioranza al recupero dell'ex Bertoli: tutti d'accordo sulla necessità di trovare una soluzione per il compendio di via Molin Nuovo. Nella riunione di giovedì sera i capigruppo dei partiti di maggioranza si sono detti favorevoli in particolare alla proposta di un grande parco da 60mila metri quadrati e la bonifica dell'area, in cambio di un prolungamento della superficie commerciale di 2400 metri quadrati (altri 1500 erano già previsti). Proprio sugli spazi dedicati ai negozi si è giocato il grosso della partita, con una proposta della proprietà partita da 10mila metri quadrati, per scendere poi fino ai 5mila (giudicati ancora troppi da Palazzo D'Aronco) e arrivata, infine, alla cifra attuale. Dalla riunione, ha spiegato l'assessore, è emerso «che tutti i capigruppo sono interessati a risolvere la situazione e che sono piaciute le proposte progettuali, in particolare quella con il grande parco verde, in linea con la svolta green di questa amministrazione. C'è la volontà di arrivare a una soluzione, anche in riferimento a una mozione votata all'unanimità sotto l'amministrazione Honsell, per cui a fronte di una riqualificazione di un'area degradata, si autorizzava anche il prolungamento, non una nuova realizzazione, dell'area commerciale già esistente. Da proposta, il prolungamento è di 2.400 metri quadrati, dato che 1.500 già li hanno di diritto. L'incontro con i partiti della coalizione aveva l'obiettivo di capire se tutta la maggioranza è interessata a ricercare una soluzione per risolvere questo problema, che è uno dei tanti in città riconducibili ad aree da riqualificare e a strutture degradate da sistemare ha continuato l'assessore - io ho ereditato la questione e ringrazio chi mi ha preceduto; l'anno scorso, però, erano state bocciate in giunta diverse istruttorie e per me era importante capire se c'era la volontà di trovare una risoluzione perché se la maggioranza non è compatta, si rischia di rimanere bloccati». L'appoggio dei capigruppo, invece, permetterà alla Manzan di «presentare in giunta un documento di indirizzo che mi autorizzi a procedere nella sistemazione di quest'area, come farò per le altre in degrado urbanistico ha detto - e ad avviare un processo di mappatura per capire quali sono gli interventi puntuali da effettuare. Essendo un tema che riguarda tutti ha concluso - deve essere più condiviso e partecipato possibile. Saranno ascoltati tutti gli stakeholders».

