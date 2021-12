Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTI E STUDENTIPORDENONE Da domani anche in regione, come nel resto d'Italia, scatterà l'obbligo del Green pass base (quello che si ottiene con i tamponi ogni due o tre giorni a seconda del tipo di test) per il trasporto pubblico locali. Su treni locali e bus, sia delle linee urbane che extraurbane, servirà il certificato verde semplice. L'obbligo riguarda anche l'esercito degli studenti delle scuole superiori che quotidianamente...