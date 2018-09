Suicidio, giornata per la prevenzione Un flash mob nelle piazze friulane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SUICIDIUDINE Domani è la Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, un dramma' che in Italia, ogni anno, si porta via 4 mila persone, il 9% delle quali sono giovani, e che colpisce duramente anche i loro familiari e amici. Un tema su cui la prevenzione e il sostegno può risultare determinante ed è per questo che la rete formata da Telefono Amico Italia' ha promosso, per lunedì, un flash mob in 20 piazze italiane. Tra queste ci sarà anche il capoluogo friulano, con i volontari di Telefono Amico Udine', le associazioni Artess,...