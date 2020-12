LA DITTA

UDINE Ieri, il Castello di Udine, restituito alla città dopo la sistemazione delle facciate; a gennaio, la partenza del cantiere di Casa Cavazzini, per cui ha vinto la gara indetta dal Comune: dietro entrambe le operazioni di recupero del patrimonio storico-architettonico cittadino c'è l'impresa di costruzioni Di Betta Giannino srl di Nimis.

INTERVENTI SIMBOLICI

Ed è la stessa che si è occupata anche dell'adeguamento strutturale ed impiantistico della Biblioteca Civica Joppi e del recupero di Palazzo Giacomelli, sede del Museo Etnografico friulano in via Grazzano. Non solo, nel curriculum della ditta figurano anche il cantiere del Magazzino 26-Porto Vecchio a Trieste, quello del Castello di Buja e del Santuario di Barbana: insomma, un'impresa friulana specializzata nella riqualificazione dell'edilizia culturale e museale, come dimostrano pure i lavori fuori regione, tra cui quello al Castello di Pietralata (in Liguria), e, al di là dei confini nazionali, quello al Castello Gutenstein (in Austria).

La conclusione dell'intervento per la riqualificazione esterna del Castello e la prospettiva di iniziare quello al Museo di Arte Moderna e contemporanea per trasformarlo in una sede adatta ad ospitare mostre internazionali di grande richiamo sono la ciliegina sulla torta: la Di Betta, infatti, si accinge a compiere i 50 anni di attività.

DAL 1971 A OGGI

«La società è stata fondata nel 1971 da Giannino Di Betta spiega lo storico socio Paolo Dri, che dopo la scomparsa del fondatore guida l'azienda assieme alla seconda generazione di famiglia - ed è nata prima a Milano, per poi trasferirsi in Friuli Venezia Giulia, dove si è occupata degli interventi legati alla ricostruzione successiva al terremoto del 1976. Una delle nostre priorità d'intervento, i lavori che privilegiamo, sono proprio quelli che riguardano il restauro, sia su murature sia su affreschi: ciò che riguarda i palazzi storici è ciò che facciamo, che sappiamo fare e continueremo a fare. È una scelta che nasce da una passione che vogliamo implementare; oggi abbiamo una cinquantina di persone in tutto, tra cui otto restauratrici: è un lavoro a predominanza femminile, ci vuole pazienza e applicazione».

TECNICA E MANUALITÀ

I cantieri sugli edifici storici, infatti, hanno caratteristiche particolari: «Gli interventi di restauro richiedono di coniugare capacità tecniche e manuali continua Dri - Un lavoro come quello di Casa Cavazzini è complesso dal punto di vista della gestione degli interventi e dell'impostazione del cantiere. Così come lo è stato quello del Castello: ci siamo impegnati molto, con la voglia di dimostrare ciò che sappiamo fare: ci abbiamo messo il 150 % e il risultato si vede. Per quanto riguarda il Museo di Arte Contemporanea stiamo già ragionando sulla logistica: i lavori partiranno entro la prima metà di gennaio perché tutto deve essere pronto per la grande mostra dell'autunno. Per noi conclude - è un motivo di orgoglio perché con questa opera, Udine verrà lanciata a pieno titolo come avanguardia culturale a livello europeo».

