TRASPORTO PUBBLICO

UDINE Sui bus locali è obbligatorio l'uso della mascherina o, in alternativa, di una copertura per il naso e la bocca (foulard, sciarpa, copricollo), mentre è facoltativo l'utilizzo di guanti. Lo ha precisato ieri la Regione richiamando le disposizioni introdotte con l'ordinanza emanata dal governatore Fedriga il 7 aprile. In particolare si ribadisce che è fatto obbligo a chiunque acceda ai servizi di trasporto pubblico automobilistici, ferroviari e marittimi, di mantenere la distanza interpersonale di sicurezza e di fare uso della mascherina o comunque di una protezione a copertura di naso e bocca e di ogni altra precauzione finalizzata ad evitare il contagio. Le prescrizioni devono essere rispettate anche nei servizi pubblici non di linea quali taxi o auto a noleggio con conducente. Misure che vengono rispettate anche dalla Saf in provincia di Udine, sia sulle corse urbane che extraurbane, così come ha confermato il vicepresidente della società Massimiliano Marzin. «I passeggeri si stanno dimostrando ligi all'ordinanza ha spiegato solo in rarissimi casi siamo dovuti intervenire richiedendo, nella fattispecie del non rispetto, l'intervento delle forze dell'ordine».

