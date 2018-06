Sud Sudan premiato il progetto di Icop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOUDINE La friulana Icop ottiene il secondo punteggio al primo bando dall'agenzia italiana per la cooperazione per gli interventi di enti no profit in ambito no-profit. Il progetto che è valso alla società la piazza d'onore è cofinanziato in Sud Sudan, ed ha un costo complessivo di 400mila euro. Icop interverrà con oltre 250mila euro e la quota restante sarà finanziata dall'Aics.«L'apposita Commissione nominata per la valutazione delle proposte spiega Piero Petrucco, vicepresidente e consigliere delegato dell'azienda di...