UDINE Anche gli studenti delle superiori friulane si preparano alla protesta (solo virtuale, viste le restrizioni imposte dalla colorazione del territorio) contro la didattica a distanza come panacea di tutti i mali.

Nella cabina di regia dello sciopero dei ragazzi delle superiori, organizzato per lunedì prossimo, il neonato Movimento studentesco per il futuro, che per le 8.20 dell'8 marzo ha indetto un'assemblea studentesca pubblica on line «per discutere della situazione attuale delle scuole e delle problematiche che gli studenti hanno riscontrato in quest'ultimo periodo per la chiusura delle scuole e il ritorno in Dad». L'obiettivo, come spiega Beatrice, 17 anni, è arrivare a stendere «un manifesto da mandare alle istituzioni. Non vogliamo concentrarci solo sulla situazione covid, ma discutere dei trasporti, dell'edilizia scolastica, della didattica a distanza e del definanziamento ormai decennale dello Stato nei confronti dell'istruzione».

Come spiega la ragazza, «il movimento è nato un mese fa. Siamo circa una trentina, in gran parte della provincia di Udine, alcuni da Gorizia, uno da Pordenone e uno dal Veneto». A favorirne la genesi, un'altra protesta, anche allora contro la Dad imposta ai ragazzi delle superiori. Il movimento, infatti, racconta, ha mosso i suoi primi passi dopo «la protesta fatta a Cividale davanti alla scuola», quando alcuni studenti del liceo Diacono a metà gennaio sfidarono il freddo facendo lezioni in piazza muniti di sedie pieghevoli, gruppo elettrogeno e coperte.

«Non tutti condividevano quell'azione» ma pure è da quella protesta che il movimento si è messo in moto. «Non siamo molti - ammette la ragazza - ma stiamo facendo una collaborazione con l'Unione degli studenti, un movimento di carattere nazionale, che ci sta offrendo i suoi canali di propaganda» per pubblicizzare la protesta. «Speriamo ci sia un'alta adesione. Protesteremo in modo virtyuale senza scendere in piazza perché capiamo la situazione epidemiologica attuale e rispettiamo le decisioni della Regione».

Ma il provvedimento del presidente Fedriga che ha previsto la Dad al 100% per medie e superiori «lo abbiamo preso abbastanza male. Tutti capiamo la difficoltà della situazione. Ma quello che ci dispiace molto è che veniamo considerati l'ultima ruota del carro». I ragazzi del Movimento non ci stanno ad essere «liquidati con semplicità e abbandonati con una decisione facile e dannosa come può essere la Dad». «La decisione della didattica a distanza al 100% è stata presa - rileva - con molta facilità». Il Fvg però non è il solo ad aver dovuto prendere decisioni così impopolari. «Noi - conclude Beatrice - vogliamo tornare a scuola in sicurezza. Vogliamo che la sicurezza venga garantita e che la Dad non sia considerata come un problema risolto. Servono investimenti».

Dal punto di vista della portavoce del Movimento il piano trasporti adottato sotto la regia della Prefettura «sta funzionando benissimo. Bisogna pensare che siamo adolescenti, siamo impulsivi. La scuola potrebbe anche rappresentare una valvola di sfogo, soprattutto per quelli di noi che vivono peggio questo momento, che altrimenti potrebbero trovare delle alternative».

