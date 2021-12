IL CASO

UDINE Nottata da dimenticare per uno studente universitario friulano che è iscritto all'Ateneo di Trieste. Il giovane infatti è finito in ospedale nella notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre dopo essere stato preso a calci e pugni da una decina di altri ragazzi, nella zona tra via Diaz e piazza Unità, nel centro del capoluogo giuliano.

LA RICOSTRUZIONE

Tutto sarebbe degenerato attorno all'una di notte. A intervenire una Volante della polizia della Questura di Trieste, allertata dai residenti della zona che avevano udito grida e urla provenire dalla strada. Non si conoscono i motivi da cui sarebbe scaturita la rissa.

TESTIMONE

Stando a una testimonianza, tutto sarebbe iniziato all'interno di un condominio di via Diaz: un giovane ubriaco è stato invitato a uscire dallo stabile da tre condòmini che hanno avvisato le forze dell'ordine.

Il giovane si sarebbe allontanato con altri amici che poi avrebbero preso di mira i tre residenti negli appartamenti. Di questi appunto ad avere la peggio lo studente friulano, ricoverato nel nosocomio di Cattinara a seguito delle ferite riportate dopo la violenta colluttazione.

IN OSPEDALE

A finire all'ospedale con lui anche un passante che intervenuto per calmare la situazione e per cercare di dividere gli aggressori. L'esame delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza è in corso, le stanno analizzando gli investigatori della Polizia giuliana per identificare gli aggressori.

VIGILI FUOCO

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Udine, poco prima delle 21 di domenica sera, in un'abitazione di Rizzolo, a Reana del Rojale, per il malfunzionamento di una stufa. L'allarme è scattato per una presunta esplosione di una bombola di gas che alimenta la stufetta. Giunti sul posto, i pompieri hanno accertato che si trattava di una fuga di gas per un tubo malfunzionante collegato all'impianto di riscaldamento. La coppia di anziani che vive nell'appartamento è stata subito fatta uscire. La stufa è stata messa in sicurezza e il principio d'incendio domato molto velocemente, evitando il propagarsi delle fiamme al resto della stanza e dell'abitazione. I danni sono limitati al punto in cui ha avuto origine il rogo. La coppia di pensionati non è rimasta ferita.

