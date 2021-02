L'INIZIATIVA

UDINE Oltre 800 le adesioni allo Student day dell'ateneo di Udine per partecipare agli stand virtuali, podcast, storie di successo, live in diretta, materiali multimediali, video, interazione tramite chat per superare le distanze imposte dalla pandemia. Ieri è stata presentata la presentazione della nuova piattaforma digitale creata per lo Student Day, dall'Università di Udine (www.uniud.it/opendays): son o intervenuti il rettore Roberto Pinton, la delegata per i Servizi di orientamento e tutorato, Laura Rizzi, e la responsabile dell'ufficio Orientamento e tutorato della Direzione didattica e Servizi agli studenti, Cristina Disint.

La sfida del nuovo portale è quella di trasformare il tradizionale appuntamento in presenza, dedicato a studenti delle scuole superiori, famiglie e interessati, in un'occasione di incontro sui canali digitali del Salone dell'orientamento, con docenti e tutor per presentare l'offerta formativa e i servizi dell'Ateneo.

La manifestazione si svolgerà in tre grandi momenti, tre tappe, da febbraio a maggio, pensate rispettivamente per orientarsi nell'offerta didattica, per approfondire e, infine, scegliere.

Open Student Day: dal 9 al 12 febbraio, per conoscere i Poli universitari e la loro offerta. Aspettando Student Day: tutti i mercoledì di marzo e aprile, un viaggio attraverso gli 8 dipartimenti dell'Ateneo, in un vero percorso nella conoscenza.

E, infine, Student Day: da lunedì 10 a sabato 15 maggio quando il virtuale diventerà reale, se la situazione della pandemia lo consentirà, con una settimana di colloqui personalizzati, per accompagnare i futuri studenti a conoscere i luoghi, le attività, le persone.

Un nuovo format che l'Università di Udine ha messo a punto per coinvolgere e accompagnare i giovani nella scelta del proprio futuro, superando le distanze fisiche ancora imposte dalla pandemia. Un viaggio tra video, storie di successo, dirette e materiali on line per creare un percorso chiaro di orientamento per i futuri studenti. Il Portale, presentato in conferenza stampa, che porta lo studente all'interno del mondo universitario, è ricco di contenuti, intuitivo, di rapida consultazione, è quindi un insieme di materiali multimediali (video e pdf), link utili, live in diretta con interazione tramite chat, che include la possibilità di scaricare e visionare. «L'edizione Student Day 2021, per la prima volta in tre tappe e in versione digitale grazie al portale dedicato ha detto Roberto Pinton annulla le distanze imposte della pandemia e diventa ancora più inclusiva. Ai futuri studenti saranno offerti tutti gli strumenti per orientarsi, conoscere e scegliere il percorso formativo più adatto alle loro aspirazioni future. La sfida di questo periodo storico ha aggiunto Pinton è riuscire a stimolare nei giovani il desiderio di acquisire i metodi e le competenze della formazione universitaria che consentano loro di affrontare da protagonisti i cambiamenti della Società e del mondo del lavoro». E la delegata per l'Orientamento, Laura Rizzi ha aggiunto che «lo Student Day Uniud 2021 diventa un percorso che, a partire dalla prossima settimana, durerà fino a maggio. E questo perché abbiamo percepito, già dallo scorso aprile, la necessità dei ragazzi e anche dei loro docenti, di poter contare su un'offerta continuativa di attività di orientamento capace di creare comunità e vicinanza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA