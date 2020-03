LE STRUTTURE

UDINE È tutto pronto nelle due strutture scelte in provincia di Udine per accogliere in isolamento pazienti con sintomi da coronavirus. Alle porte di Udine, a Pasian di Prato, «l'Aeronautica - come ricorda il sindaco Andrea Pozzo - ha reso disponibile l'area destinata all'eventuale quarantena delle persone più gravi. Siamo ancora in fase di rilascio delle autorizzazioni, ma si tratta di passaggi tecnici. Adesso l'Azienda sanitaria inserirà il materiale medico necessario». La struttura, pur predisposta, conferma Pozzo, «non è ancora stata attivata». «Si tratta dell'ultima palazzina verso la base di Campoformido, nell'area militare. È stata costruita nel 2000 e da allora è stata tenuta in perfette condizioni», aggiunge il primo cittadino. In totale, conta «35 stanze, ciascuna delle quali può contenere fino a tre persone, ma ci sarà, nell'eventualità, una sola persona per ogni camera. L'area è già isolata dal resto della base. L'accesso dall'esterno è impossibile. È una zona a controllo militare. Non c'è nessuna possibilità di proliferazione del virus». Il sindaco rivolge «un ringraziamento all'Aeronautica e in particolare al colonnello Amadori, per i servizi straordinari che stanno assicurando a tutela della salute dei cittadini». Su questo fronte, Pozzo vuole ricordare «anche il trasporto di organi per i trapianti e gli interventi con l'elisoccorso che ha base proprio a Pasian di Prato: si è trattato della prima elibase autorizzata dall'Enac per il volo notturno». Anche a Tricesimo si sono conclusi gli interventi per rendere pienamente fruibile la foresteria del santuario di Madonna Missionaria, per accogliere i pazienti che avessero bisogno di un eventuale periodo di isolamento dopo essere stati colpiti dal coronavirus. Anche in questo caso, come ricordato a più riprese dal sindaco Giorgio Baiutti, si tratta di un luogo isolato e protetto. «Nella foresteria è tutto a posto, è stato tutto sistemato e sono stati fatti gli adeguamenti richiesti all'impianto termoidraulico. Gli addetti sono intervenuti anche sul fronte illuminotecnico. Sono state fatte le pulizie generali e sono stati sostituiti i materassi e le coperte presenti, che erano vecchi di una decina d'anni e sono stati buttati. Come Comune abbiamo dato una mano ad attrezzare e adeguare la struttura, grazie anche all'intervento della squadra di Protezione civile di Tricesimo». Insomma, conclude il primo cittadino, «se dovesse essere utilizzata, la foresteria è ora nelle condizioni di essere usata, visto che è stata sistemata e adeguata alle esigenze».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA