IL DRAMMA

PAULARO Doveva essere una giornata di relax, all'insegna del bel tempo e della compagnia, con la sua amata moto d'epoca, sulle strade di montagna, assieme agli amici. Ma purtroppo, per Silvano Michelini, 77 anni (ne avrebbe compiuti 78 ad ottobre), la mattinata di ieri si è conclusa nel dramma. A quanto si è potuto accertare, infatti, il pensionato, che era nato a Pradamano il 14 ottobre del 1942, ma residente nel comune di Majano dove abitava in via Ciro di Pers, è stato colto da un malore mentre stava salendo da Pontebba verso Cason di Lanza in sella alla sua moto d'epoca Gilera. Purtroppo all'arrivo dei soccorsi per lui non c'era più niente da fare.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo, i carabinieri delle stazioni dell'Arma di Paularo e di Tolmezzo oltre al personale sanitario messo in moto dalla centrale Sores di Palmanova, che si è attivata prontamente appena è stato lanciato l'allarme. Il malore non ha lasciato scampo al pensionato, che stava procedendo sulla strada comunale che collega Pontebba a Paularo.

A quanto si è potuto apprendere, sarebbe caduto una prima volta per poi rialzarsi e riprendere la marcia.

A poca distanza dal confine fra i due comuni, vicino a Cason di Lanza, avrebbe rallentato e quindi sarebbe caduto ancora, accasciandosi al suolo. Le sue condizioni sono subito sembrate molto gravi. Dopo l'allarme lanciato dagli amici, si è messa in moto la macchina dei soccorsi.

Sul posto la Sores ha inviato un elicottero oltre ad un'ambulanza da Tolmezzo, ma quando i mezzi sanitari sono arrivati, ai medici non è rimasto che constatare la morte del motociclista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA