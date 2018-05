Striscione anti-Islam quattro denunciati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE Quattro persone, tre uomini e una donna, tutti maggiorenni e residenti in provincia di Udine, sono stati segnalati dalla Polizia di Stato alla Procura della Repubblica di Udine per lo striscione Basta moschee abusive, vota Prisciano appeso da mano all'epoca ignota la sera del 22 aprile scorso sulla recinzione della proprietà in cui ha sede il centro culturale islamico di Udine.La Polizia di Stato, sotto il coordinamento della Procura di Udine, aveva avviato subito un'articolata attività di indagine per risalire agli autori....