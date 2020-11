IL CASO

UDINE Nuovo picco di contagi in regione, con 726 casi in più su 6.262 tamponi. In provincia si contano altri 206 positivi. In una situazione sempre più delicata, inevitabile l'inasprirsi dei controlli, con riflettori puntati su questo weekend che soprattutto per i più giovani è sinonimo di Halloween con tutto ciò che ne consegue. «Già all'inizio della settimana nel comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica - ricorda il prefetto, Angelo Ciuni - abbiamo stabilito il potenziamento dei servizi di controllo, sia oggi (ieri ndr) ma soprattutto venerdì, con le manifestazioni di piazza. Più uomini delle forze dell'ordine in strada e più servizi, anche perché, ora che non c'è più la zona rossa alla caserma Cavarzerani, bisogna controllare anche i migranti». Fortunatamente, sinora, dice il Prefetto, «non ho ricevuto segnalazioni di tanti casi di irregolarità». Nessun allarme feste in casa. Ciuni assicura di non aver ricevuto segnalazioni in tal senso: «L'incremento degli acquisti di alcolici nei supermercati nei periodi antecedenti alle festività rientra nella norma secondo le statistiche periodiche della Cciaa: probabilmente lo si fa anche perchP nei periodi non festivi i prodotti costano meno». Quanto alle manifestazioni, fortunatamente, a Udine, non si sono verificate le tensioni viste a Trieste, con i fumogeni e il presidio sotto la Prefettura, a margine della pacifica manifestazione di titolari di palestre e negozianti. «Qui da noi non è successo e speriamo che non accada neanche oggi», diceva ieri nel primo pomeriggio. E fortunatamente è stato così, visto che in serata, la manifestazione delle partite Iva a sostegno dei 47 codici Ateco interessati dal Dpcm del 25 ottobre, con alcune centinaia di persone in piazza XX Settembre, si è conclusa senza particolari scossoni, come ha confermato l'assessore Alessandro Ciani: «È stato lanciato un fumogeno ma è finita lì. Situazione tranquillissima». Dei manifestanti hanno lanciato qualche petardo, ma la situazione è stata mantenuta sotto controllo grazie alla presenza delle forze dell'ordine. La presidente Fvg del sodalizio Cristina Pozzo ha ribadito le richieste: «Che i ristoranti e le pizzerie possano tenere aperto almeno fino alle 23 e i bar fino alle 21, che riaprano palestre e piscine oltre a teatri e cinema». Ciani rammenta che «in una situazione particolarmente delicata, si è deciso di potenziare i controlli. Ma cerchiamo di sensibilizzare, non di punire. La nostra idea è far capire alle persone l'importanza di seguire le norme, non sanzionare per sanzionare». La Polizia locale venerdì sera ha sanzionato 4 persone, che ora dovranno pagare 400 euro (meno se saldano entro 5 giorni) perché bevevano in via Mercatovecchio dopo il coprifuoco davanti a un locale chiuso. Gli agenti stanno vigilando anche sui cimiteri, in vista della commemorazione dei defunti.

I DATI

Ieri, in Fvg sono stati rilevati 726 nuovi contagi: a Trieste i positivi aumentano di 302, a Udine di 206. Il covid ha fatto tre vittime: un 77enne di San Quirino, una 88enne di Trieste morta in una casa di riposo e una novantenne di Gemona. Il sindaco Roberto Revelant ricorda che in ospedale a Udine era ricoverata Franceschina Gareri, classe 1930: «Purtroppo venerdì abbiamo saputo della sua morte». I casi attuali di infezione sono 5.197. Salgono a 36 i pazienti in cura in terapia intensiva (+1) e a 167 (+6) in altri reparti. I totalmente guariti sono 5.247, i clinicamente guariti 65 e le persone in isolamento 4.929, 590 in più. Nelle case di riposo, 30 nuovi contagi fra gli ospiti e 19 fra gli operatori sanitari. Nell'AsuFc si contano altri casi di infezioni: cinque infermieri, 4 operatori sociosanitari, un tecnico di laboratorio, due tecnici di radiologia e un medico. «L'emergenza sanitaria non deve diventare emergenza sociale; è necessario affrontare la recrudescenza del virus con un'alleanza fra tutti i soggetti coinvolti, con gli enti locali e gli operatori della salute avendo chiarezza dei propri ruoli», ha detto ieri Riccardi, in videoconferenza con i sindaci dell'area Asufc. Riccardi ha detto di voler ripristinare gli incontri periodici con gli amministratori «perché questo non è il momento delle divisioni» e ha ringraziato i sindaci di Gemona e Cividale per aver compreso la necessità di chiudere, in via temporanea, i Punti di primo intervento per aumentare la disponibilità di posti letto dedicati in particolare a Udine e Palmanova. Quanto a Palmanova Riccardi ha informato su come «stiamo ragionando sull'ulteriore implementazione dei posti letto nella struttura di Palmanova per il processo di negativizzazione».

