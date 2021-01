IL QUADRO

UDINE All'indomani della nuova ordinanza del Governo che ha garantito, da lunedì a venerdì prossimo, la zona gialla per il Friuli Venezia Giulia, arrivano novità per il successivo Dpcm che scatterà dal 18 gennaio, ovvero una ulteriore stretta sui parametri dopo l'abbassamento della soglia dell'indice Rt: con 250 casi a settimana su 100mila abitanti, scatterà in automatico la zona rossa. Al momento per il Fvg il dato è di 205,39.

I NUMERI

Ieri si è registrato un nuovo boom di contagi, 1.054 positivi, di cui 892 dai 8.424 test molecolari effettuati (rapporto del 12%) e 162 da 1.178 test rapidi (rapporto del 10,4%). Da inizio pandemia i casi da tampone molecolare sono 55.591 con la seguente suddivisione territoriale: 24.331 a Udine, 11.742 a Trieste, 11.886 a Pordenone, 6.946 a Gorizia e 686 da fuori regione. I decessi sono stati 14, di cui cinque in provincia di Udine, con il bilancio totale che è salito a quota 1876. Sul fronte dei ricoveri si fa sempre più complicata la situazione degli ospedali: i pazienti in area non critica toccano il record di 690 (+19) mentre le terapie intensive scendono di due unità, a 62. Proprio per questo la Regione sta accelerando per implementare il numero dei posti letto: una settantina di area medica da dedicare ai pazienti covid sono in procinto di essere definiti, così come si sta lavorando anche per quelli di terapia intensiva. I totalmente guariti sfiorano quota 40 mila 39.723 per l'esattezza ai quali si aggiungono i clinicamente guariti che salgono a 1.102 - mentre le persone in isolamento sono 12.138. I dati della settimana appena trascorsa, secondo gli open data messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile nazionale, indicano che in Friuli Venezia Giulia c'è stato un incremento dei decessi del 10,5%, con le morti che sono passate dalle 1.707 totali registrate fino al 3 gennaio alle 1.886 odierne, 179 in più. Nello stesso lasso temporale in regione gli attualmente positivi sono calati di 504 unità, passando da 13.751 agli attuali 13.247. Continua a crescere il numero di dimissioni e/o guarigioni: 2.880 dal 3 gennaio a oggi. Dall'inizio della pandemia sono stati processati complessivamente 981.950 test (di cui 36.929 questa settimana, con una media giornaliera di 4.418), su 353.683 casi singolarmente testati.

I FOCOLAI

Nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 51 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse strutture sono in totale 8. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di sette infermieri, due medici, quattro Oss, un tecnico, un terapista della riabilitazione, un'ostetrica, un veterinario; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di due infermieri, due tecnici, un Oss; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale di due infermieri, un'ostetrica, due Oss. Da rilevare inoltre il caso di due infermieri al Cro di Aviano. Infine, da registrare la positività al virus di una persona rientrata dall'estero (Repubblica Ceca). Sono tutti positivi invece i frati del santuario di Sant'Antonio, a Gemona. «Purtroppo ha fatto sapere padre Giovanni Roberto Ronconi, rettore del santuario , vivendo insieme era normale che potessimo essere tutti contagiati. In questo momento, siamo asintomatici e non abbiamo febbre, a eccezione del fratello che per primo è risultato positivo».

