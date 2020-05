VENERDÌ 22 MAGGIO

UDINE Le parrocchie e le chiese udinesi pronte e organizzate sia per la gestione della logistica che per le informazioni da fornire ai fedeli per partecipare alle messe, pratica possibile da oggi dopo due mesi di sospensione causa Covid-19. L'arciprete del duomo, monsignor Luciano Nobile, ha predisposto sul foglio parrocchiale L'Angelo di Santa Maria di Castello, tirato normalmente in 400 copie e richiesto da oltre 300 persone anche in epoca di sospensione delle celebrazioni, il vademecum con le regole da rispettare per frequentare chiese e celebrazioni. Il battesimo della Fase 2 ecclesiale a Udine si vivrà venerdì 22 maggio, in occasione della festa di santa Rita da Cascia, la santa dei casi impossibili.

RITO PARTECIPATO

Particolarmente venerata in città e in Friuli, richiama un flusso di fedeli notevole alla chiesa cittadina di San Pietro Martire, in via Valvason, dove si trova l'altare che le è dedicato e dove all'esterno è tradizione acquistare una rosa da far benedire. In base alle norme anti Coronavirus, potranno entrare 170 fedeli in contemporanea e sedersi nei luoghi contrassegnati con bollino verde. I famigliari potranno sedere insieme.

MESSE DILUITE

Sono previste ben sei messe contro le quattro di solito previste quando la ricorrenza cade in giorno feriale, per dare modo a tutti i fedeli di vivere la festa nella sua dimensione spirituale: alle 7.30, alle 10, alle 11.30, alle 14.30 (celebrata nel rito Cattolico Orientale e in lingua ucraina), alle 16 e alle 17.30. «Raccomando di non affollare la messa delle ore 10, ma di distribuirsi negli altri orari, per non correre il rischio di non poter entrare in chiesa», sottolinea l'arciprete, monsignor Luciano Nobile.

NIENTE RICORDI VOTIVI

Altra raccomandazione è di portare con sé i fiori, perché in chiesa non saranno distribuiti rose, medagliette e ricordi della santa. I lumini e i ceri si potranno ritirare agli ingressi della chiesa e consegnarli agli incaricati, che li accenderanno davanti all'altare della santa, presso il quale non si potrà fare assembramento, mantenendo la distanza di almeno un metro tra le persone. In chiesa si entra con le mascherine e all'ingresso sono previsti gli erogatori di disinfettante. Non c'è lo scambio della pace. I fedeli che si accosteranno alla Comunione devono mantenere la distanza stabilita e ricevere la particola in mano dal sacerdote, che indosserà i guanti monouso. Le offerte andranno deposte nelle apposite cassette all'ingresso. Le regole valgono in tutte le chiese della parrocchia del duomo. In cattedrale possono entrare fino a 300 fedeli e 80 nella chiesa di San Giacomo.

Antonella Lanfrit

