Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE MISUREUDINE I contagi calano. Ma non accennano a diminuire gli effetti dell'angoscia da pandemia e dell'ansia innescata dalla crisi economica che ha travolto interi settori. Perché c'è chi è ripartito e chi è rimasto indietro. Chi ha riaperto e chi non ha potuto che abbassare per sempre le serrande. La misura dello stress su commercianti ed esercenti, misurato con strumenti scientifici, l'ha dato uno studio su oltre 200 imprenditori...